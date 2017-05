Solidair op Moederdag: alternatieve cadeaus die het verschil maken

AFRIKADO

In België worden zwangerschap, geboorte en kraamtijd medisch nauwgezet opgevolgd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt het moedersterftecijfer in België op 7 moeders per 100.000 bevallingen. In Afrika is dit een heel ander verhaal, want daar sterven er 693 moeders per 100.000 bevallingen. De Belgische ngo AFRIKADO zet zich in voor de strijd tegen moedersterfte en roept dit jaar op om te kiezen voor een solidair Moederdagscadeau. Via het online platform www.afrikado.be schenk je voor de prijs van een bos bloemen een levensreddende keizersnede aan jonge moeders in Afrika.

Klik hier voor meer info

BIRTH DAY

In het boek 'Birth Day: Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt' van Lieve Blancquaert reizen we de wereld rond om in verschillende landen de eerste momenten van het leven vast te bewonderen. De fotografe ontmoette ouders, grootouders, vroedvrouwen, medisch personeel en tal van andere mensen die zich inzetten voor moeders en hun kinderen. Nu, een paar jaar later, herschreef ze haar ervaringen vanuit een originele, persoonlijke invalshoek.

Voor deze herwerking van haar bestseller, waarin zo'n 35 nooit eerder gepubliceerde foto's werden opgenomen, ging Lieve Blancquaert opnieuw door alle ontroerende en onthutsende getuigenissen en maakte ze een eigenzinnige beeldselectie, die de essentie van 'geboren worden' probeert te vatten.

385.601 keer per dag begint ergens op aarde een nieuw leven en een nieuw verhaal. Daarvan vormt Birth Day een meeslepend beeldverslag dat tegelijk vertedert én confronteert. Want nog te veel vrouwen lijden wereldwijd onder de gevolgen van een zwangerschap en van leven geven.

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN

Met een eenmalige gift voor Dierenartsen zonder grenzen geef je een kansarme vrouw in Mali 3 geiten, voer, een geitenhok, dierengezondheidszorg en een startkapitaal om een eigen handeltje te starten en uit de diepe armoede te raken. Je kunt via deze ngo ook kippen, fietsen en moestuintjes doneren aan individuen, gezinnen of dorpen in landen zoals Rwanda, Mali, Nigeria en Congo. Voor de vrouwen in deze landen is deze steun erg belangrijk om een eigen inkomen te genereren en op eigen benen te kunnen staan.

Klik hier voor meer info

FAIRTRADE BELGIUM

Bak samen met je mama een eerlijke cake. Volgens Fairtrade Belgium is het immers tijd om samen op te staan of rustig neer te zitten en cake te eten. Een cake met Fairtrade ingrediënten waar iedereen een stukje beter van wordt: zowel cake-eters hier, als boeren van over de hele wereld. Want een eerlijke cake wordt gelijk verdeeld.

Klik hier voor meer info

Een bericht gedeeld door Fairtrade Belgium (@fairtradebelgie) op 25 Apr 2017 om 1:50 PDT

SIDDARTHA

De Belgische vzw Siddartha zet zich met enkele opmerkelijke projecten in in Ethiopië. Zo steunen ze onder andere alleenstaande moeders die in armoede leven en helpen ze jonge vrouwen uit de prostitutie.

De alleenstaande moeders krijgen 13 euro per maand, gedurende maximum één jaar. Als tegenprestatie komen ze elke voor- of namiddag naar het project van Siddartha. Hier krijgen ze vorming rond hygiëne, gezondheid, opvoeding van kinderen, geldbeheer, assertiviteit, en andere zaken. Daarnaast kiezen zij voor één van de zes ateliers: snit en naad, juwelen maken, origineel borduurwerk, weven, lederbewerking, kapsalon. In één jaar doorlopen de moeders drie ateliers, wat hun een maximum aan toekomst geeft. De opbrengst van hun producten gaat naar de moeders. De meeste moeders vinden na deze opleidingen werk in kleine bedrijven.

Ook werkt de vzw gedurende een jaar met jonge meisjes of moeders die geen enkel ander middel meer zagen om aan eten te geraken dan hun lichaam te verkopen voor een heel schamel inkomen. De prostituees krijgen halftijdse opleiding met aandacht voor vorming en ateliers voor weven en borduurwerk. Na een jaar hebben ze twee vaardigheden geleerd waardoor ze meer kansen hebben op een menswaardige job. De ladies krijgen 10 euro per maand als tegenprestatie.

MOEDERS VOOR MOEDERS

De vzw Moeders voor Moeders zet zich al sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel erg moeilijk hebben. Moeders voor Moeders deelt voedselpakketten uit en zorgt voor materiële hulp in de vorm van kinderkleding, verzorgingsmateriaal en babymateriaal indien nodig. Ook hebben ze diensten ter beschikking zoals resto-bébé, waar de allerkleinsten twee maal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen. Een erg mooi doel om te steunen op Moederdag vinden wij.

Klik hier voor meer info.

JUFFER

Is jouw mama echt een gigantische fan van boeketten? Dan moet je haar niet teleurstellen natuurlijk. Kies voor een boeket waar ze dubbel plezier van zal hebben. Juffer biedt namelijk biologische thee-, kook- en saladeboeketten aan, waar je mee aan de slag kan. Zo hoef je niet te kiezen voor een cadeautje dat enkel esthetische waarde heeft. De informatie over de ingrediënten krijg je bij het boeket: erg handig.

Klik hier voor meer info.

Mothers at Risk

Door deze ngo te steunen, help je toekomstige moeders in arme streken aan een veilige zwangerschap en vlotte bevalling. MAR wil de kwetsbaarheid van moeders, vrouwen en jonge meisjes die leven in armoede verkleinen. Dat houdt niet alleen in dat ze hun gezondheid opvolgen, maar ook dat ze hen helpen om beter opgeleid te zijn. De ngo opereert vanuit Brussel. Op hun website kan je ontdekken welke projecten ze steunen in welke regio's aan de hand van een interactieve kaart.

Klik hier voor meer info.

UNICEF

Houdt jouw mama van uitstapjes en tweedehands? Dan kan je op 14 mei naar Antwerpen trekken. Unicef Antwerpen en de Kringwinkel organiseren op Moederdag immers een rommelmarkt ten voordele van de ondersteuning van kinderen wereldwijd. De opbrengst van de markt gaat deels naar de ngo en deels naar De Kringwinkel. LABS bvba, een talenschool uit Antwerpen, leent voor de dag haar ruimte aan het goede doel. De locatie is trouwens niet zo toevallig als het lijkt, want onderwijs is immers een basisrecht voor ieder kind, aldus UNICEF. Er zal ook taart en kinderanimatie aanwezig zijn.

Praktisch: zondag 14 mei 2017, 11h00 - 17h00, LABS bvba Kipdorp 38 2000 Antwerpen

MOMMALUV

Dit is een leuk idee voor toekomstige mama's. De Nederlandse stichting Mommaluv koppelt aanstaande moeders hier aan een aanstaande moeder in een ontwikkelingsland. Het concept werkt als volgt: in plaats van kraamcadeautjes wordt er een donatie gevraagd voor de moeder waarmee moeders hier gekoppeld worden. Mommaluv zorgt ervoor dat het ingezamelde geld goed terecht komt, in de vorm van een kraampakket. De stichting werkt onder andere samen met landen zoals Bolivia, Ecuador, Ghana, Liberia, Oeganda, Suriname, Sri Lanka en Tanzania.

Klik hier voor meer info.