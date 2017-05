In beeld: Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt

"We worden allemaal op dezelfde manier geboren, maar alles verandert op het moment dat we onze eerste adem uitblazen. De manier waarop een kind ter wereld komt, is een spiegel van de maatschappij, en de plek waar onze wieg staat, bepaalt onze toekomst." Dat zegt fotografe Lieve Blancquaert, die ter gelegenheid van moederdag haar project 'Birth Day' in een nieuw jasje heeft gestoken.