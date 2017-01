Documentairemaakster Sunny Bergman: 'Mensen gebruiken mij als publieke boksbal'

Ik schrijf en maak documentaires vanuit een persoonlijk standpunt. Ze gaan over grotere thema's als witte privileges, racisme, seksualiteit, schoonheidsidealen en onze omgang met psychische klachten, maar ik vertrek bewust vanuit mijn eigen leven en vragen. Documentaires die onrecht op een afstandelijke manier in beeld brengen, geven de kijkers wel het gevoel dat ze hun tijd goed besteden, maar veranderen zelden iets in de wereld.

