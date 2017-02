Boeket bloemen voor Valentijn? Misschien toch beter niet

Menig liefdesgedicht kopt binnen met een verwijzing naar bloemen. Ogen zo blauw als korenbloemen, lippen zo zacht als rozenblaadjes, huid zo blank als lelies: you get the picture. Op Valentijn staan er dan ook talloze ruikers te pronken in huiskamers als bevestiging van de liefde van de gever voor de ontvanger.

Pesticiden

Let wel wat op met wélke bos bloemen je thuiskomt, want een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België geeft aan dat boeketten schadelijker zijn dan gedacht. 'In een boeket vind je gemiddeld tien verschillende pesticideresidu's terug', waarschuwt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. 'Bij rozen ligt dat aantal nog hoger. Onbewust brengen we zo een gevaarlijke cocktail van pesticiden in huis.'

Voor de studie analyseerde wetenschappers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van België en de onderzoeksinstelling Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit Luik) samen de aanwezigheid van pesticiden op snijbloemen. In totaal analyseerden ze negentig boeketten, gekocht in diverse Belgische bloemenwinkels en grootwarenhuizen. Ze vonden maar liefst honderdenzeven verschillende pesticideresidu's. Dat is onrustwekkend, want Sommige van die residu's kunnen onmiddellijk een schadelijke invloed hebben op ons zenuwstelsel, wat kan leiden tot de ziekte van Parkinson.

Biobloemen, bloemen uit eigen tuin of uit een biologische pluktuin zijn dus de gezondere optie. Je wilt toch niet dat je geliefde ziek wordt van jouw cadeau?

Oneerlijke handel

Ook voor de vrouwen die werken op bloemenplantages in warme landen hebben het zwaar te verduren. Het grote merendeel van de rozen die verkocht worden in België komen uit Afrika, en dan voornamelijk uit Kenia. Het is er veel warmer dan bij ons en de arbeidskosten liggen heel wat lager: een gunstig klimaat voor bloemenproducten dus.

Enerzijds zijn deze plantages positief voor ontwikkelingslanden, want het geeft vrouwen de kans om betaald werk te vinden. Helaas worden hun rechten als arbeiders vaak niet gerespecteerd. De meeste werknemers zijn vrouwen tussen de achttien en vijfendertig jaar oud, die geen middelbaar onderwijs hebben genoten. Omdat voor vijvenzeventig procent van de gevallen gewerkt wordt met tijdelijke contracten, kunnen de arbeiders niet op hun strepen staan. Ze worden seksueel geïntimideerd, krijgen geen vakantie, geen verzekering, geen zwangerschapsverlof en ga zo maar door.

Die pesticiden waar wij nog de resten van vinden in onze boeketten, worden door de ongeschoolde plantagekrachten gebruikt. Ze worden niet op de hoogte gebracht van de schadelijke gevolgen van deze chemische producten en krijgen ook geen beschermend materiaal.

Dankzij de inzet van verschillende ngo's verbeterde de situatie op de rozenplantages recent, maar op andere plantages zijn deze mensonterende praktijken nog schering en inslag. Zoek dus naar bloemen met een fairtrade certificaat als ze van Afrikaanse landen komen.

Alternatieven

We willen natuurlijk niet dat jullie met lege handen op Valentijn of andere romantische dagen moeten opdagen op de dorpel van jullie geliefde. Daarom enkele alternatieven voor conventionele snijbloemen.

Is jullie liefde iets toekomstgericht? Ga dan voor een mooie plant of struik. Iets met wortels, dat net zoals jullie liefde kan groeien. Wij raden de boompjes van Eco On Me aan: inheemse boomsoorten, waar je ook van kan eten.

Of wat dacht je van een eetbaar boeketje? Juffer stelt ruikers samen die niet alleen mooi zijn, maar ook in salades of thee kunnen verwerkt worden. Wel even wachten tot de winter voorbij is voor dit mooie lekkers.

Op de website van Velt vind je een overzicht van ecologische bloemenkwekers of bloemenplukweides. Geen giftige stoffen en geen oneerlijke arbeid.