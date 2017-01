Arnoud Raskin: 'De uitdrukking 'een druppel op een hete plaat' is bullshit wanneer het om mensen gaat'

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten.Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken. Dat is precies wat gebeurt in deze video over Arnoud Raskin: een verhaal dat inspireert en oproept tot actie.

In 2014 schreef Arnoud Raskin het boek 'StreetwiZe: lessen van straatkinderen voor managers'. Wat zouden straatkinderen nu kunnen leren aan managers, vraag je je af? Dat kan de sociaal ondernemer, initiatiefnemer en medeoprichter van Mobile School en StreetwiZe, kraakhelder uitleggen. Als straathoekwerker in Colombia ontdekt welke aanpak werkt bij straatkinderen, namelijk een aanpak waarbij je zelfvertrouwen geeft en hen niet veroordeelt.

Voor Arnoud Raskin zijn abstracte begrippen zoals links en rechts waardeloos als het over concrete personen gaat. Winst staat net zomin haaks op menselijkheid als solidariteit op verantwoordelijkheid. Efficiëntie is nodig in een bedrijf, maar niet ten koste van authenticiteit, klinkt het bij de sociaal ondernemer.

In dit interview leren we verder nog hoe belangrijk het is om niet elitair te oordelen en ons proberen te verplaatsen in een ander. Je kan niet weten hoe je jezelf zal gedragen wanneer je in een totaal andere situatie bent opgegroeid. Het is niet goed te praten dat mensen elkaar doden, maar er zijn situaties waarin mensen opgroeien met geweld en geen ander kader of kansen krijgen aangeboden. Het is pretentieus om te beweren dat je daarboven staat.

Carpe diem

Raskin werd zelf getekend door de dood van zijn vader toen hij twaalf jaar oud was. Die gebeurtenis heeft hem een carpe diem filosofie gegeven. Pijn die mensen voelen kan hen kapotmaken, maar evengoed energie geven om de pijn om te vormen in iets positief. Mensen met een trauma die op begrip kunnen rekenen, kunnen in plaats van te rebelleren mooie dingen bereiken.

Veel mensen zijn in een bepaalde professionele carrière gerold, waar ze eigenlijk niet thuishoren en niet gelukkig zijn. Ze hebben het gevoel daar vast te zitten en hebben een bepaald loon waar ze aan gewoon zijn. Dat is jammer, niet alleen voor hen maar ook voor de samenleving. Als deze mensen wel gematcht zouden worden met iets waar ze gelukkiger van worden en in uitblinken, zou dat een toegevoegde waarde zijn voor onze maatschappij.

Een held mogen we Raskin niet noemen. Door mensen op een piëdestal te plaatsen, creëer je een afstand. Als je dingen te heroïsch voorstelt, denken mensen al snel dat ze zelf zo'n stap niet kunnen wagen. Het is veel nuttiger om die afstand niet te hebben en mensen te inspireren om zelf tot actie over te gaan.

De uitdrukking 'een druppel op de hete plaat' vindt Arnoud Raskin bullshit. Alsof het niet legitiem is om actie te ondernemen tegen armoede als je niet het ganse probleem aanpakt. Het gaat niet om druppels, maar om mensen. En dan is het behoorlijk onmenselijk om projecten die slechts een deel van het probleem verhelpen als onnuttig weg te zetten.

(LP)