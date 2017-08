Studie: 'Vrouwelijke paspoppen hebben heel onrealistische lichaamsvorm'

Een onderzoek van de Universiteit van Liverpool heeft de lichaamsvormen van paspoppen vergeleken met die van echte mensen. Zoals te verwachten viel, bleken vooral de vrouwelijke paspoppen een ongezond ondergewicht voor te stellen.

Onder leiding van Dr. Eric Robinson onderzochten researchers de lichaamsvormen van paspoppen in twee verschillende Britse steden. 'We zijn de studie gestart omdat verschillende mensen geklaagd hadden over de extreem magere paspoppen. Winkelketens beweerden dat ze de poppen zouden aanpassen. We wilden dus nagaan of ze dat effectief gedaan hadden,' klinkt het.

Vrouwen versus mannen

Twee assistenten (een man en een vrouw) gingen op pad in de winkelstraten. Ze kozen telkens paspoppen die het dichtst bij de winkelingang opgesteld waren. Het onderzoek toonde aan dat alle vrouwelijke paspoppen een lichaamsvorm kopiëren die overeenkomt met extreem ondervoede vrouwen. Slechts een klein deel (acht procent) van de mannelijke paspoppen waren te mager.

'Omdat extreem dunne idealen problemen veroorzaken bij het lichaamsbeeld van jongeren moeten we de focus van de maatschappij op ongezond magere lichamen verminderen', licht Dr. Robinson toe. 'We zeggen natuurlijk niet dat het aanpassen van de lichaamsvormen van paspoppen plots het probleem rond lichaamsbeeld gaat veranderen. Wat we wel aangeven is dat de representatie van extreem magere vrouwelijke lichamen een onrealistisch en verkeerd schoonheidsideaal in stand houdt en versterkt. Als maatschappij moeten we hier actief tegen ingaan.'

Bezorgd

De onderzoekers zijn bezorgd om het hoge aantal jongeren dat te kampen krijgt met een verstoord lichaamsbeeld en eetstoornissen. 'Positieve acties die de communicatie rond het extreem magere schoonheidsideaal uitdagen kunnen van groot belang zijn voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.'

Opvallend is ook dat winkels die zich richten op een jonger publiek vaak ook de magerste mannelijke paspoppen hebben. Adolescente mannen krijgen dus vaker extreem magere lichaamsvormen voorgeschoteld in winkels dan volwassen mannen. Bij de mannelijke paspoppen in winkels die zich richten op volwassen mannen merkten de onderzoekers ook vaak een onrealistische aanwezigheid van spieren op. Hoewel de studie zich niet verdiept heeft in deze aanwezigheid, merkten de onderzoekers wel op dat deze representatie van het mannelijke lichaam negatieve gevolgen kan hebben op het lichaamsbeeld van mannelijke shoppers.