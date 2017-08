Hoe de Pirellikalender brak met het klassieke schoonheidsideaal

Gehuld in koninklijk rood fluweel, reusachtige hoeden en frivole babyblauwe met kant afgewerkte jurkjes brengt Brits fotograaf Tim Walker onder andere Naomi Campell, Lupita Nyong'o, Sean 'Diddy' Combs, Whoopi Goldberg en Thando Hopa voor zijn lens ter gelegenheid van de 45ste Perillikalender. Vergezeld van gekke taarten en een konijn in maatpak maken ze deel uit van een bijzonder gezellig theekransje. Maar opvallender dan de door Alice in Wonderland-geïnspireerde setting, is de samenstelling van de modellen. 'Het verhaal van Alice is al zo vaak en op verschillende manieren verteld geweest, maar altijd met een volledig blanke cast. Er is nog nooit een zwarte Alice geweest. Ik wil laten zien dat zelfs fictieve fantasiefiguren de veranderende ideeën van wat schoonheid is kunnen belichamen', vertelt Walker aan The New York Times.

Het niet de eerste keer dat Pirelli een kalender uitbrengt met enkel zwarte modellen. De Britse fotograaf Terence Donovan bracht in 1987 al een piepjonge Naomi Campell in beeld. Toch heeft het nog tot 1993 geduurd voordat Pirelli op een belangrijk keerpunt kwam. Waar er voordien nog subtiel gebruik werd gemaakt van product placement besloten ze alle referenties naar de autobanden te laten vallen en de artistieke leiders hun creatieve vrijheid te gunnen. Toegegeven, de kalender die in de jaren negentig werd verspreid, was nog niet echt een representatie van een divers schoonheidsbeeld. De kalender werd toch nog voornamelijk gedomineerd door klassieke schoonheden met een slank figuur, zoals Cindy Crawford, Helena Christensen en Carolyn Murphy. Ook het naakt verdween niet helemaal. In 2003 stond Heidi Klum nog in haar blootje voor de lens van Bruce Weber. In 2015 opteerde Joan Smalls nog net voor een rode latex rok toen ze halfnaakt gefotografeerd werd door Steven Meisel.

De nieuwe Pirelli

Hoewel we het eindstation nog niet hebben bereikt, wordt er sinds enkele jaren meer gebroken met het stereotype beeld van wat mooi en sexy is en wordt er luid geijverd voor meer diversiteit op de catwalk en in modecampanges. Ook Pirelli hinkt niet achterop in deze strijd. Voor de kalender van 2016 riepen ze de hulp in van topfotografe Annie Leibovitz.

Ze portretteerde de twaalf vrouwen niet alleen omwille van het feit dat ze prachtig zijn, maar ook omwille van wat ze doen in het leven en de prestaties die ze al geleverd hebben. Leibovitz koos voor een uiteenlopende reeks van dames, waaronder Serena Williams, Yoko Ono, Patti Smith en Amy Schumer.

Vorig jaar mocht de gerenommeerde fotograaf Peter Lindbergh voor de derde keer op rij de Pirellikalender voorzien van zijn zwart-wit foto's. Hoewel onder andere Uma Therman, Helen Mirren en Julianne Moore zich niet letterlijk bloot gaven, staan ze wel zonder make-up voor de lens en weet Lindbergh, die steevast weigert zijn foto's te retoucheren, de pure schoonheid van zijn modellen vast te leggen.

Met Leibovitz, Lindbergh en Walker gooit Pirelli zijn vertrouwde formule, die als sinds 1964 stand houdt, overboord. Het valt af te wachten of het enge schoonheidsideaal van slanke, naakte en blanke modellen - bij voorkeur op exotische stranden - ook effectief tot de verleden tijd behoort. We zijn alvast benieuwd naar wat Pirelli volgend jaar voor ons in petto heeft.