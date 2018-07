Club Congé met Sarah Dimani: 'Als mensen vol lof praten over een Spanje-reis denk ik: ga de wereld zien'

Je kunt Sarah Dimani kennen als blogster en als insta-fashionista, ze was de allereerste moslima die op de cover van Flair verscheen.

Wat was de beste zomer van je leven?

SARAH DIMANI: Dat is moeilijk... Mijn eerste verre reis naar Mexico, het was echt top. De eerste keer dat ik het land had ontdekt, was dat niet zoals de toeristen, eerder echt als een local. Ik heb veel van mijn bucketlist kunnen schrappen: ik heb eilandjes bezocht, gesnorkeld, gezwommen met dolfijnen, walvishaaien en schildpadden. Het heeft me doen beseffen dat ik nog meer van mijn leven moet genieten.

Waarheen trek je deze zomer?

DIMANI: Ik kom net van Mexico! Ik ben net twee dagen terug.

Wat is je favoriete zomerbestemming?

DIMANI: (lacht) Mexico, dus!

Wat is je favoriete stad ter wereld, toch niet Mexico city?

DIMANI: Marrakech, daar ga ik ook elk jaar heen. Ik vind dat de stad een bepaalde sfeer uitstraalt. Het is zo rijk aan cultuur, het heeft zoveel verborgen pareltjes dat je er nooit uitgekeken raakt. Dat zijn de steden waar ik het liefst heen ga, geen dichtbevolkte, ultra-moderne, geïndustrialiseerde plekken voor mij.

Zijn er reizen die je 'overrated' vindt?

DIMANI: Ja die ultra-moderne steden. En ook als mensen met veel lof praten over een Spanje-reisje, zo van: dat was de zotste vakantie! Dan denk ik: neen, je hebt de hele wereld nog niet gezien.

Delen Zonnecrème en aftersun zijn de enige beautyproducten die ik aanbreng in de zomer.

Zonneklopper of schaduwzoeker?

DIMANI: Zonneklopper, sowieso. Ik hou echt van de zon, dat heb ik nodig.

Met welk factor smeer jij je in?

DIMANI: 50, ik heb echt een Marokkaans huidje dus ik kan de zon wel aan. Maar ik wil graag mooi oud worden, mijn huid is echt mega-belangrijk! Zonnecrème en aftersun zijn de enige beautyproducten die ik aanbreng in de zomer. En als ik me toch opmaak, is dat met een beetje rode of nude lippenstift.

En wat doe je als de zon niet schijnt?

DIMANI: Boeken lezen, afspreken met vrienden, want ik praat echt heel graag. Ik ben heel erg extrovert!

Welk boek moeten we deze zomer zeker lezen?

DIMANI: Ik lees heel graag mental-coach boeken of inspirationele boeken. Laatst las ik 'Seeking Love. Finding Overalls', het is een biografie in de Man Repeller magazine. Geen boek dus, wel echt een absolute aanrader!

Heb je ooit een zomerlief gehad?

DIMANI: In de zomer ben ik altijd single op een of andere manier (lacht) De zomer is aan mezelf besteed.

Delen Ik wil iets doen om mensen rondom mij te helpen, ik wil graag iets betekenen.

Heb je dan nog plannen voor jezelf?

DIMANI: Ik ben op dit moment werkloos, het is dus vooral genieten en rondkijken. Ik ben net 25 geworden, dus ik begin stilaan te denken: nu moet ik mijn grootste droom waarmaken.

En wat is je grootste droom?

DIMANI: Het gaat alleszins niet rond mezelf draaien, ik zou het liefst een project willen opstarten ofzo. Ik wil iets doen om mensen rondom mij te helpen, ik wil graag iets betekenen.

Wat is je favoriete zomerfestival?

DIMANI: Ik ben nog nooit naar een festival geweest, helaas. Ik zie het graag verschijnen op de Instagram Stories. Als ik kon gaan dan zou ik sowieso kiezen voor Tomorrowland, die sfeer trekt me echt aan. Daar komt echt de hele wereld op af, heerlijk toch?

Delen Korte rokjes en botjes daaronder, dat kan echt niet door de beugel. Dat is zo zomers vanboven en winters vanonder, dat ga ik nooit snappen.

Je ideale zomersong?

DIMANI: Dat is moeilijk, ik kom niet direct op een nummer. Maar het zijn van die liedjes waar Hollandse rap gemixt is met Marokkaanse invloeden. (lacht)

Wat is de grootste vestimentaire zomerblunder volgens jou?

DIMANI: (denkt even na) Weet je wat ik nooit zal begrijpen? Korte rokjes en botjes daaronder, dat kan echt niet door de beugel. Dat is zo zomers vanboven en winters vanonder, dat ga ik nooit snappen.

In welke outfit voel je je het best in de zomermaanden?

DIMANI: Lange jurken met driekwartsmouwen, meestal in combinatie met een riempje zodat ik wat taille heb.

Ben je een soldenshopper?

DIMANI: Echt wel, maar ik heb me dit jaar ingehouden. Ik heb al zoveel kleren en ik hou van nieuwe dingen, maar er is gewoonweg geen plaats meer. Tegelijkertijd wil ik graag duurzame kleren die minstens twee jaar meegaan, ik zie het als een investering.