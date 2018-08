Brugs lingeriemerk Sun Mae verdwijnt: 'Luxeproduct geworden door tijd die ik in mensen stak, niet omwille van dure stoffen'

Van reportages in Vlaanderen Vakantieland tot promotiespots voor de stad Brugge: Sun Mae Lingerie Couture werd de voorbije jaren steevast aangehaald als één van Brugges absolute troeven. Als een van de eerste zaken die het label 'Handmade in Brugge' kreeg, groeide de lingerieboetiek van Sun Mee Nele Cattrysse uit tot een begrip in de stad. Haar handgemaakte behaatjes en slipjes - waarbij de link met het Brugse kant nooit ver weg was - raakten internationaal bekend. Een van haar vele luxueuze ontwerpen kreeg zelfs een permanente plaats in het Kantmuseum in Brugge. Welke nog levende ontwerper kan dat zeggen?

