Blackout op de Golden Globes: wat halen die zwarte jurken nu eigenlijk echt uit?

De rode loper van de Golden Globes uitreiking kleurde in 2018 opvallend somber. Zowat alle aanwezigen hadden zich namelijk in het zwart gekleed, het gevolg van de 'blackout' oproep die enkele prominente vrouwelijke actrices hadden gelanceerd om de aandacht te vestigen op seksisme en machtsmisbruik (in de film- en televisieindustrie).

...