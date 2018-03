Aroy Aroy in Gent ***: spannend gekruide Thaise keuken met avontuurlijke Belgische bieren

Michael en Jason Blanckaert zijn broers die Thais koken en Belgisch bier drinken. Dat doen ze al een tijd tijdens pop-ups in Gent, maar nu is het voor echt. J.e.f - het restaurant van Jason Blanckaert en zijn vriendin Famke Dequidt - is niet meer. In hetzelfde pand verrees eind januari Aroy Aroy.

