Falafel

Chef Abt Marouf van Afalfa in Leuven: 'Dit is het basisrecept zoals ik het van mijn familie heb geleerd. Net zoals brood is falafel elke dag anders; de ene keer voeg je wat meer water toe, de andere keer wat minder. Ook de kruiden moet je niet te precies afwegen maar vooral proeven. Deze mix kun je drie dagen in de koelkast bewaren en kun je ook heel makkelijk invriezen.'