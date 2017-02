Onbekend maakt onbemind: ontdek de Duitse vegetarische keuken

Hoewel Duitsland iets meer dan België rekening houdt met vegetariërs, associeer je de nationale keuken ervan niet meteen met vegetarisme. De Spätzle en Knödeln worden er vaak opgediend met stevig vlees en een rijke saus en in de nationale gerechten spelen Bratwurst of Eisbein regelmatig de hoofdrol. En toch is er nu 'Koch! Vegetarisch', een boek vol gerechten met Duitse stempel, maar dan wel zonder vlees of vis.

En dat hoeft eigenlijk niet te verbazen, want de traditionele Duitse keuken heeft een geschiedenis van vegetarische gerechten. Vandaag is vlees er dan misschien in overvloed, vroeger moesten Duitsers het vaak stellen met schrale opbrengsten en weinig geld, waardoor er al gauw beknibbeld werd op vlees of vis. Duitse klassiekers als Frankrfurter Grüne Soße zijn daar het bewijs van.

Het boek bundelt makkelijk te maken recepten waarvoor je geen eindeloze lijst ingrediënten nodig hebt. Wij mogen alvast een voorsmaakje publiceren: