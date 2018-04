Doe mee aan de Seizoensgroente-challenge

'Ik ben meer dan mijn kassaticket', dat is wat tal van consumenten samen met Rikolto, Fairtrade Belgium, de Gezinsbond, femma, KVLV, Test-Aankoop en Maison Slash dit jaar duidelijk maken aan hun supermarkten. Per thema roepen ze hun winkels op om de duurzamere keuze duidelijker in de verf te zetten en komende week richten ze zich op seizoensproducten.

Gezinsvriendelijk koken met seizoensproducten is volgens mama en bewuste consument Tine Tytgat dan wel een eitje in de zomer, in de (uitloop van) de winter ziet ze soms door de bomen het bos niet meer. Haar vraag om hulp leidde tot een heuse seizoensgroente-challenge, waar nu ook onder andere chef Sofie Dumont een handje aan bijdraagt. Zij daagt je uit om een week lang uitsluitend met seizoensproducten te koken, te starten op maandag 23 april. Om je daarbij te laten inspireren, kan je inschrijven op een nieuwsbrief waarin ze je dagelijks een recept toestuurt.

Enkele snelle redenen om voor seizoensgroente en -fruit te kiezen: Ze zijn lekkerder, want precies klaar op het moment dat ze gegeten worden

Ze zijn gezonder en bevatten exact dat wat je nodig hebt in dat specifieke seizoen

Ze zijn goedkoper, want er hoeven geen stookkosten in serres of verre transportkosten te worden doorgerekend

Ze dragen bij aan een lagere ecologische voetafdruk, want ze worden quasi om de hoek geteeld en hoeven niet te worden opgeslagen in koelcellen

