De Ganzerik in Gent: culinair verantwoord café met gastronomische bar food

'Na een lange eliminatieronde besloot ik communicatiewetenschappen te studeren. Maar het werd snel duidelijk dat die studie mijn hart niet sneller deed slaan. Zou ik dan toch die stiekeme droom achternagaan om professioneel met eten bezig te zijn? Toen ik belde naar Spermalie om te informeren naar hun koksopleiding bleek dat het eerste jaar volledig vol zat. Gelukkig was er nog één plekje over in hotelschool Ter Duinen. Ik heb me onmiddellijk ingeschreven.'

...