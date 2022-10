“Minimalistisch, maar altijd uiterst verfijnd.”

Welke designgeheimen verbergt de Polestar 3, de allereerste volledig elektrische SUV? We vroegen het aan Maximilian Missoni, Head of Design van Polestar.



Wat maakt de Polestar 3 zo aantrekkelijk?

Missoni: “We hebben de SUV voor het elektrische tijdperk opnieuw uitgevonden. Deze wagen is bijzonder omdat het een uiterst competente, prestatiegerichte en krachtige SUV geworden is met een elegante, luxueuze en sportieve cabine.”

Hoe hebben de vorige Polestar designs deze versie beïnvloed? Is het de charismatische broer of eerder de minimalistische, sportieve neef van Polestar 1 en 2 geworden?

Missoni: “Dit is duidelijk een Polestar, maar vanuit mijn perspectief als ontwerper vind ik het veel belangrijker dat hij in de lijn ligt van onze onafhankelijke designtaal zoals we in 2020 toonden met onze manifesto conceptwagen, de Polestar Precept, een eerbetoon aan technologie, design en duurzaamheid.”

Polestar 3

Kan je alvast drie opvallende design-kenmerken onthullen?

Missoni: “De Smart Zone vooraan verbergt geen technologie, maar zet deze net in de kijker. Verder hebben we de wagen vleugels gegeven, zowel voor- als achteraan om hem aerodynamischer te maken. Voor het interieur gebruikten we natuurlijke vezelsamenstellingen en bio-vinyl, duurzame keuzes die we al toonden in de Polestar Precept.”

Het ontwerpen van elektrische wagens biedt ruimte voor innovatie, tegelijk een uitgelezen kans om na 130 jaar autogeschiedenis te breken met traditionele conventies. Welke tradities zijn het meest uitdagend om achterwege te laten?

Missoni: “Onze concurrenten dragen een loodzware erfenis met zich mee en hun auto’s bieden oplossingen voor meer dan honderd jaar oude problemen. Zo maken luxe automerken gebruik van chromen sierlijsten om laslijnen te verbergen. Wij hebben daar geen behoefte aan, we vertrekken van een wit blad en vinden alles opnieuw uit. Net zoals we met de Polestar 3 de SUV heruitvinden voor het elektrische tijdperk.”

Polestar 3

Designers van elektrische wagens bekijken zo ook luchtroosters op een totaal andere manier. Hoe zien jullie het design van de grille bij Polestar 3?

Missoni: “Van ademen naar zien; waar de grille aanvankelijk diende om de auto af te koelen, zien wij het als het gezichtsveld van de wagen. Een oud, inefficiënt symbool van kracht, hebben we vervangen door een Smart Zone, een structuur van camera’s, sensoren en radars met ingebouwde verwarmings- en reinigingssystemen.”

Wat waren de criteria om het interieur te ontwerpen?

Missoni: “Minimalistisch maar gesofisticeerd. Een exclusieve maar tegelijk een rustige en luxueuze ruimte.”

Polestar Precept Session – ©Zsolt MARTON

Jullie herschrijven dus de regels van autodesign. Hoe zie je de rol van Polestar in deze transitieperiode?

Missoni: “Omdat we van een wit blad vertrekken, kunnen we onze positie in de samenleving promoten, waarbij we extra aandacht besteden aan duurzaamheid; onze missie is daarbij ook technologie en vooruitstrevend design in de kijker zetten, de nieuwe vorm van luxe.”

Polestar hoeft niet trouw te zijn aan een lange traditie, waardoor je verder kunt gaan dan klassieke designs of materialen. Tot waar reikt jullie ambitie op dit moment?

Missoni: “De ambitie is om tegen 2030 een klimaatneutrale wagen te bouwen. Elke dag zoeken we naar de meest duurzame route voorwaarts. Om circulair te worden in de materiaalkeuze, hebben we een nieuwe kijk op autodesign nodig. Hoe zitten materialen in elkaar en hoe kunnen ze uit elkaar worden gehaald? Dat moeten we vereenvoudigen. Een mooi voorbeeld is het thermoplastisch monomateriaal dat we eerder dit jaar toonden in onze elektrische roadster, de Polestar O₂.”

Valt duurzaamheid te verenigen met luxe?

Missoni: “Als het design niet duurzaam is, dan is het wat ons betreft niet meer premium. Kijk naar Polestar 3 en 6, tijdens de overgang naar elektrische en milieuvriendelijke mobiliteit, moeten wij als designers elke kans grijpen om een luxeproduct te creëren op basis van duurzame materialen.”

Maxmilian Missoni with Polestar Precept

Unieke blik achter de schermen

Om alle designmogelijkheden uit te proberen en de lat voor de toekomst extra hoog te leggen, pakte Polestar in 2020 uit met de allereerste conceptwagen, de Precept car. Hoe het designteam van Maximilian Missoni kwam tot het meest duurzame, hoogtechnologische en tegelijk realistische resultaat, kan je hier zien. In zeven filmpjes kom je niet alleen te weten of de auto van de toekomst geïnspireerd is op een haai of een vliegtuig, maar zie je ook de eerste ruige schetsen, het boetseren van een kleimodel door een 3D-robot, het testen van de luchtweerstand in een windtunnel tot de manier waarop de interieurontwerpers de stoffen kiezen. Alle facetten van het designproces worden secuur gevolgd. Deze unieke blik achter de schermen toont waarom Polestar op alle vlakken wil innoveren en grenzen wil verleggen.



