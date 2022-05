Nooit meer strijken is een droom van velen. Het Brusselse luxehuis La Maison Degand lanceert een non-iron mannenhemd, gemaakt van kwaliteitssportstof met de look-and-feel van een klassiek overhemd. Maison Degand wil zo het traditionele combineren met de moderne toets van Italiaanse textielinnovatie. Het stuk komt in verschillende kleuren en stijlen en hoeft na het dragen of wassen dus niet gestreken te worden. Een stap in de richting van een ideale wereld.

maisondegand.com