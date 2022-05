Drie digitale tips voor foodfans.

1—Podcast

Wat eten we? Door de lens van wetenschap en geschiedenis tracht Gastropod daar een antwoord op te geven. Dat levert afleveringen op rond onderwerpen als watersommeliers, hoe het eten van soldaten de wereld rondreisde of wie het bouillonblokje uitvond, met bijdragen van onder meer Yotam Ottolenghi en Nigella Lawson. Foodjournalisten Cynthia Graber en Nicola Twilley zijn als hosts oprecht geïnteresseerd in alles wat met eten te maken heeft. Ook handig: een lange back catalogue om te beluisteren, tijdens het koken bijvoorbeeld. Gastropod.com, of via andere podcastkanalen

2—Youtube

Meer dan 9 miljoen mensen kijken naar de video’s van chef Andrew Rea op zijn YouTubekanaal. Hij maakt gerechten klaar uit films en series, toont basistechnieken en maakt zelfs filmpjes van zijn mislukkingen. Leuke muziek en een stevige brok humor maken het nog smakelijker.

Babish Culinary Universe, youtube.com

3—Instagram

Laat één ding duidelijk zijn: reels zijn irritant. Maar die van @thefeedfeed doen je zin krijgen om te koken. Leuke recepten, handige kooktips, inspiratie en andere interessante Instagramfoodaccounts, @thefeedfeed is een genereuze plek.