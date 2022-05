Rat

Naarmate je meer uitstapjes maakt met vrienden of familie, ontmoet je ook meer nieuwe mensen. Ratten vinden dat zeer boeiend. Het leidt immers tot verrijkende contacten en misschien zelfs nieuwe professionele projecten. Wat de liefde betreft kan het weleens een pittige week worden.

Buffel

Buffels hadden de voorbije weken geregeld last van spanning en soms zelfs angst. Daardoor kon je sommige dingen niet zo snel afronden als je wilde. Dat is nu helemaal verleden tijd. Je bent heel rustig en sereen, en je denkt weer vooruit. Bovendien vergeet je niet om collega’s en naasten een handje te helpen.

Tijger

De horoscoop verwacht een week zonder al te veel poespas. Alles valt onder de noemer routine. Perfect voor Tijgers die geen zin hebben om ondernemend te zijn. Aarzel niet om van dit rustige klimaat te profiteren en uit te rusten. Wat kan het heerlijk zijn om je voet van het gaspedaal te nemen.

Kat

Je recente succes, zowel op het professionele terrein als privé, smaakt naar meer. Katten zijn zeer gemotiveerd en besluiten om de lat nog hoger te leggen. Het zorgt ervoor dat je ook behoorlijk impulsief reageert. Kijk dus uit voor al te snelle en onomkeerbare beslissingen.

Draak

Draken kiezen in deze pe–riode voor de voorzichtige aanpak. Je mikt niet te hoog voor jezelf en je stelt helemaal geen hoge eisen aan de mensen in je omgeving. Je wilt gewoon dat iedereen tevreden is en goed in zijn vel zit. In de liefde moet je voor één keer uit je comfortzone durven te treden.

Slang

Je zit goed in je vel, maar dat is het dan ook. Slangen willen dat gevoel nog een poos kunnen koesteren en zijn niet van plan hun nek uit te steken. Zowel privé als op het werk doe je er dan ook alles aan om onder de radar te blijven. Groot gelijk: laat de ambitieuze plannen maar even over aan de anderen.

Paard

Dit kan een behoorlijk dynamische periode worden voor Paarden. Je hebt een waslijst vol nieuwe en ambitieuze plannen. Je aarzelt ook niet om overal bij te springen en anderen te helpen. Kijk toch maar uit dat de vermoeidheid niet toeslaat, want dat zou voor vertraging en conflicten kunnen zorgen.

Geit

Geiten nemen gedurfde initiatieven. Je doet dat natuurlijk niet zomaar. Je bent er in deze periode vooral op uit om je situatie te verbeteren. Meevaller: je hebt het geluk aan je zijde. Het toeval zal je op onvoorspelbare momenten helpen. Je liefdesleven staat in het teken van sensualiteit.

Aap

Apen hebben de neiging om al te kwistig om te springen met hun geld. Kijk daarvoor uit, want misschien zijn er sommigen die van je goed- heid willen profiteren. Vergeet ook niet dat zakelijke voorstellen altijd zo mooi mogelijk worden verpakt. In je gevoelsleven verwar je vriendschap met liefde.

Haan

Je bent behoorlijk impulsief, in sommige situaties zelfs licht ontvlambaar. Op het werk kunnen Hanen het niet verdragen dat de anderen het niet eens zijn met het spoor dat volgens hen gevolgd moet worden. In plaats van woedend te reageren, moet je proberen om dat een plaats te geven en verder te kijken.

Hond

De dagen vliegen voorbij. Honden weten niet waar eerst te beginnen en je vindt dat heerlijk. Je geniet ervan dat anderen je nodig hebben. En nee, je hebt geen schouderklopje nodig. Je doet het allemaal met een zorgeloosheid die heilzaam is: je voelt je iedere dag vrijer, beter en fitter.

Zwijn

Je bent heel creatief en wilt dat op een behoorlijk expressieve manier duidelijk maken aan je omgeving. Misschien moeten Zwijnen wat discreter zijn, want niet iedereen kan daar even goed mee om. Dat neemt niet weg dat veel mensen je bewonderen, en zelfs om raad komen vragen.