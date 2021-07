Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: keukens die huiskoks en hun gasten spontaan doen watertanden.

Rond de pot

Een eightiesvilla kreeg een brutalistische make-over van Bea Mombaers en Peter Ivens. Een rond kookeiland vormt er vandaag de absolute blikvanger. Het deksel dat boven het eiland zweeft doet het geheel op een sculptuur lijken.

Van een donker hoekhuis zonder lichtinval maakte architecte Karen Seykens een zonnige thuis voor haar gezin. Koterijen sneuvelden om plaats te maken voor een open keuken. Vanop de trap durven vrienden wel eens mee te kijken in de kookpotten. De budgetvriendelijke keuken bestaat uit een combinatie van laminaattabletten en geschilderde IKEA-kasten, in een kleur die Kim Kardashian Nude werd gedoopt door de bewoners. 'Door planten te mixen met strakke, moderne spullen, creëer je een soort wonderlijke, out-of-this-world sfeer', vindt Nicola Formichetti, stylist voor onder andere Lady Gaga. We geven hem geen ongelijk.Architectenkoppel Peter Bovijn en Sophie Watelle breidden hun neoklassieke woning uit 1860 in Brugge uit met een nieuw, wit volume waar het kloppend hart van de woning werd ondergebracht: de keuken en eetkamer. Omdat ze geen geschikte tegels vonden, besloot Sophie zelf met klei te experimenteren. Het resultaat is te zien op het zwarte aanrecht. De ritmische wand zorgt voor een verticale boost en vergroot de ruimte.Licht en leeg behoren niet tot de woonfilosofie van Derek Van Heurck, creatief directeur bij Bellerose. Veel liever wilde hij de knusse sfeer van een café. Hij koos daarom voor zwarte muren en palissander. De seventieslampen en de barkrukken kocht Derek bij Morentz. Styliste Victoria Bartlett haalde haar inspiratie bij beeldhouwer Donald Judd en architect John Lautner om haar flat in Brooklyn - ondergebracht in een oude chocoladefabriek - in te richten. Minimalistisch en industrieel, het kookeiland werd rondom een betonnen draagzuil gebouwd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte.Vloeren worden nog te vaak vergeten in een interieur. Niet in deze woning die in de jaren tachtig een ontwerpstudio was. Het was geen idee van architect Steven Vandenborre die de renovatie uitvoerde, de huidige eigenaars troffen het zo aan. Maar na de uitbraak van de originele vloer was er geen twijfel dat dezelfde tint terug moest komen. De gietvloer werd manueel geschilderd en zorgt voor een zonnig gevoel in huis. Het houten maatwerk in acacia is wel een ontwerp van Vandenborre.