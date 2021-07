Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: balkons en terrassen waar het altijd zomert.

Gents arendsnest

Gents arendsnestArnaud Vanrafelghem woont samen met zijn dochter Lou in een dakappartement dat hij in fases verbouwt. Op zijn terras omringt hij zich met zelfgemaakte meubelen, gerecupereerd uit de materialen die hij afbreekt.Hoog boven BrusselIn de woning van Dimitri Jeurissen leidt een spoor van kunst, boeken, verhalen en veel trappen naar een dakverdieping waar deze bijzondere verrassing wacht. Op het dakterras komt de hele familie samen. Dankzij de ramen die als garagepoorten omhoog kunnen, is er geen onderscheid tussen binnen en buiten.In 't hart van 't stadMet hun zin voor kleur en een stel groene vingers creëerden Charlotte Van Eccelpoel en haar man Kristof Huysecom een klein sanctuarium midden in Antwerpen.Vakantievibes in HulstNa ingrijpende verbouwingen door interieurarchitect Arjaan De Feyter ziet een sprookjesachtig interbellumhuis in het hart van Hulst er nog steeds 'van vroeger' uit, maar tegelijk voelt het ook aan als 'nu'. Hij koos voor diepgroen als signatuurtint doorheen het huis. Hetzelfde groen duikt ook op in de tegels van de stadstuin.Peter Pan terrasIn een serrewoning op het dak van een pakhuis, downtown New York, richtte stylist Nicola Formichetti zijn interieur in als een kinderdroom. Daar horen geen doordeweekse tuinmeubelen bij, wel paddenstoelvormige tafels en stoelen. Online gevonden bij de uitverkoop van een kleuterschool.Sixties aan de ReienIn haar appartement combineert architecte Inge Watteeuw haar passie voor Afrika met sixtiesmeubelen die ze uit haar ouderlijke woning recupereerde. De zitting van deze stoel liet ze overtrekken met stof die ze meebracht uit Zambia, waar ze jarenlang woonde.Travertijn sunblockWanneer je buitenruimte beperkt is, moet je creatief zijn met de elementen die je omringen. Architect Dieter Vander Velpen maakte van een kale bakstenen uitkijkmuur een verticale moestuin. Bij het lagergelegen deel werd een zitbank geïntegreerd. De tuinmeubelen van Dedon en Paola Lenti en het tapijt van Limited Edition zijn te vinden bij 't Huis Van Oordeghem.