'Vrouwelijke architecten zijn hier nog steeds ondervertegenwoordigd en bovendien slachtoffer van de grootste gender pay gap in heel Europa', schrijft Knack Weekend-redactrice Amélie Rombauts.

Als het mijn beurt is om haar 's avonds in te stoppen, lees ik mijn dochter voor uit Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes (uitgegeven bij Rose Stories). Ondertussen zitten we aan het tweede volume, waarin opnieuw honderd verhalen werden verzameld over vrouwen die doorheen de geschiedenis, tegen alle verwachtingen en vooroordelen in, hun droom hebben nagejaagd. Ze werden sportvrouw, wetenschapper, activiste, uitvinder of ontdekkingsreiziger. Een ongelooflijke bron van inspiratie zo net voor het slapengaan, ook voor mij.

...