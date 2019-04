Een derde van de studenten aan het Bauhaus was vrouw. Toch zijn het alleen de mannen die een plaats kregen in het collectief geheugen. Had Walter Gropius bij het ontwerpen van zijn schoolgebouw ook een glazen plafond in gedachten?

'Iedereen, ongeacht leeftijd of geslacht, is welkom,' schreef Walter Gropius in zijn manifest bij de opening van het Bauhaus in Weimar in 1919, 'en er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen het mooie en het sterke geslacht.' Het onderscheid tussen mooi en sterk zou de huidige generatie jonge vrouwen al meteen schofferen, maar wekte een eeuw geleden geen greintje argwaan. De progressieve intentie lokte vrouwen uit het hele land, dromend van een creatieve opleiding. Eens aangekomen viel de werkelijkheid dik tegen. 'Vooruitstrevend waren de Bauhäusler op vele vlakken, maar niet qua gendergelijkheid', vertelt professor dr. Anja Baumhoff, die sinds de jaren 90 de machtsstructuren in het Bauhaus bestudeert en aan de Hochschule Hannover doceert. 'Dat de school zich openstelde voor vrouwen was exceptioneel in die tijd, maar dat had vooral te maken met de nieuwe grondwet in Weimar, waarin de gelijkheid tussen mannen en vrouwen was vastgelegd. Gropius kon er wettelijk niet omheen.'

...