Wie niet naar de echte jungle kan, creëert bij z'n thuis toch gewoon een urban jungle? Deze drie nieuwe plantenwalhalla's helpen je op weg.

De Stek in Mechelen

De Stek in Mechelen is een plantenwinkel en koffiebar in één. In de gezellige zit- en eethoek kunnen eeuwige twijfelaars tot rust komen voor ze beslissen welke plant ze mee naar huis nemen. Oprichter Annelies Teck geeft haar plantenpassie door via workshops. 'Ik wil onze klanten leren hoe ze zelf planten kunnen stekken en verzorgen'. Annelies Teck heeft haar interesse in de natuur van geen vreemde: ook haar moeder heeft een eigen bloemenwinkel. Al snel begon het te kriebelen om zelf een eigen zaak op te starten. De opening van De Stek moest door de coronacrisis worden uitgesteld tot juni, maar is nu wel een feit.

De Stek is open van dinsdag tot donderdag van 10u tot 18u en van vrijdag tot zaterdag van 10u tot 20u. Zondag en maandag zijn sluitingsdagen. Onze-Lie-Vrouwestraat 28, Mechelen. Meer info op de-stek.com

Colombian Boho in Gent

Tropische planten, droogbloemen en handgemaakte terracottapotten uit Colombia: Colombian Boho in Gent heeft alles wat een hipsterhart begeert. In deze gezellige plantenzaak, die deel uitmaakt van de koffiebar Teskaffee, vind je zowel banale als bijzondere tropische planten die ter plekke verpot worden in de gewenste verpakking. De bloempotten worden door oprichter Louis Demuynck geselecteerd en geïmporteerd vanuit Colombia. Het terracottamateriaal is het ideale omhulsel voor je plant omdat het zowel water als lucht gemakkelijk doorlaat.

Columbian Boho is open van woensdag tot en met zondag van 10u tot 18u op Steendam 76, Gent. Meer info op colombianboho.com

. © Columbian Boho

Jungle Lab in Brussel

In Brussel heeft de tuinarchitect Quentin Thibault een multifunctioneel groen pand geopend. Jungle Lab is zowel een plantenwinkel- en kliniek als studiebureau, maar doet ook dienst als kunstgalerij en eventlocatie. Je kan er logischerwijze planten kopen, maar ook als je eigen planten aan een stille dood dreigen te steven, kan je ze binnenbrengen voor een opknapbeurt. Heb je geen groene vingers, maar wil je toch groen in huis? Daarvoor heeft Thibault een originele oplossing bedacht: een plantenmuur met een automatisch irrigatiesysteem. Op die manier hoef je je planten zelf geen water te geven. Thibault komt het systeem eigenhandig bij je thuis installeren.

Jungle Lab, Waterloosesteenweg 475 te Elsene. Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 19u. Meer info op Facebook of Instagram

