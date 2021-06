Hotel Le Palace in Brussel wordt momenteel gerenoveerd. Een deel antiek en design wordt daarom geveild door BVA Auctions. Bieden kan tot en met 17 juni.

In 1910 zag het luxehotel Le Palace het levenslicht in de buurt van het Brussel Noordstation. In z'n honderdjarige bestaan kreeg het hotel heel wat beroemde en koninklijke gasten over de vloer, zoals het prinselijk paar van Monaco, prins Philip van Engeland, koning Hussein van Jordanië en prins Bernhard. Maar ook filmiconen zoals Rita Hayworth, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot en Orson Welles hebben de nacht doorgebracht in Le Palace.

© BVA Auctions

Het opvallende interieur van het hotel werd ontworpen door de Franse architect Alban Chambon (1847-1928). Voor Le Palace koos hij voor de destijds populaire neoclassistische Louis XVI-stijl. Ook het cilinderbureau, de salontafel, vier boekenkasten en een dressoirkast uit de veiling zijn ontworpen in deze stijl. De stukken zijn allemaal gemaakt uit verschillende soorten tropisch hardhout, zoals palissander, satijnhout en mahonie. De dressoirkast bevond zich in de Grace Kelly Suite, waar Prins Rainier en Prinses Grace van Monaco in 1956 en 1958 logeerden.

Er zullen ook vijftig vintage meubelen van het Duitse merk Bretz deel uitmaken van de veiling. Van designfauteuils tot banken, chaise longues en een grote 'Klimt'-zetel, die speciaal ontworpen is voor de hotelkamer met Gustav Klimt-thema. Uit het oorspronkelijke interieur van 1910 gaan ook een set marmeren beelden van vrouwen en een van de originele bakelieten telefoons onder de hamer.

Zowel het interieur als de buitenkant van het hotel worden momenteel gerestaureerd en vernieuwd. In september zal het hotel heropenen onder de naam DoubleTree by Hilton.

Een bakelieten telefoon uit het originele interieur. Bij oprichting van het hotel kregen alle vierhonderd kamers een eigen telefoon: hypermodern voor die tijd. © BVA Auctions

Praktisch

In totaal bevat de veiling 95 kavels. Bieden kan tot en met 17 juni 2021 en de kijkdag gaat door op 16 juni in Rue Gineste 3, 1210 Brussel.

De kijkdag kan alleen bezocht worden na aanmelding via art@bva-auctions.com.

In 1910 zag het luxehotel Le Palace het levenslicht in de buurt van het Brussel Noordstation. In z'n honderdjarige bestaan kreeg het hotel heel wat beroemde en koninklijke gasten over de vloer, zoals het prinselijk paar van Monaco, prins Philip van Engeland, koning Hussein van Jordanië en prins Bernhard. Maar ook filmiconen zoals Rita Hayworth, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot en Orson Welles hebben de nacht doorgebracht in Le Palace. Het opvallende interieur van het hotel werd ontworpen door de Franse architect Alban Chambon (1847-1928). Voor Le Palace koos hij voor de destijds populaire neoclassistische Louis XVI-stijl. Ook het cilinderbureau, de salontafel, vier boekenkasten en een dressoirkast uit de veiling zijn ontworpen in deze stijl. De stukken zijn allemaal gemaakt uit verschillende soorten tropisch hardhout, zoals palissander, satijnhout en mahonie. De dressoirkast bevond zich in de Grace Kelly Suite, waar Prins Rainier en Prinses Grace van Monaco in 1956 en 1958 logeerden. Er zullen ook vijftig vintage meubelen van het Duitse merk Bretz deel uitmaken van de veiling. Van designfauteuils tot banken, chaise longues en een grote 'Klimt'-zetel, die speciaal ontworpen is voor de hotelkamer met Gustav Klimt-thema. Uit het oorspronkelijke interieur van 1910 gaan ook een set marmeren beelden van vrouwen en een van de originele bakelieten telefoons onder de hamer.Zowel het interieur als de buitenkant van het hotel worden momenteel gerestaureerd en vernieuwd. In september zal het hotel heropenen onder de naam DoubleTree by Hilton. In totaal bevat de veiling 95 kavels. Bieden kan tot en met 17 juni 2021 en de kijkdag gaat door op 16 juni in Rue Gineste 3, 1210 Brussel. De kijkdag kan alleen bezocht worden na aanmelding via art@bva-auctions.com.