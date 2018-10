Textielkunstenaar Klaas Rommelaere: 'Alles is al gedaan in de mode'

Met een opleiding modetechnologie, gevolgd door een masteropleiding Mode aan het KASK in Gent en stages bij Raf Simons en Henrik Vibskov, leek het pad van Klaas Rommelaere (31) geëffend voor een job in de mode. Klaas koos echter voor creatieve vrijheid en werd textielkunstenaar. Zijn creaties zijn te zien in Soft? Tactiele dialogen, een tentoonstelling van het MoMu rond Belgische textielkunstenaars.