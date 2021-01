Bart Lenaerts en Jolijn Gyssels van de ontbijt- en lunchbar Noen bieden met BuroMuro een platform aan grafische kunstenaars. Na jarenlang onze smaakpapillen te verwennen, stillen ze nu onze kunsthonger met betaalbare gicléeprints.

De verduivelde vleermuis maakte het niet gemakkelijk voor Noen-uitbaters Bart en Jolijn. De deur van hun ontbijt- en lunchbar in Mechelen moest sluiten en ook hun nieuwe concept werd gefnuikt.

'Voor de eerste lockdown in maart 2020 was het ons plan om een exporuimte in te richten in Noen,' vertelt Bart. 'We spraken kunstenaars en ontwerpers aan en kregen veel positieve reacties. Er waren wel heel wat artiesten die geen ervaring hadden met drukwerk en niet goed wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Ik studeer fotografie en mijn vriendin Jolijn is grafisch vormgever, dus we kennen wel wat van papier en prints. We zouden de kunstenaars helpen met hun werk te vertalen naar prints om tentoon te stellen.' Maar toen werd er een lockdown ingeluid en moesten ze de plannen om te exposeren terug opbergen.

'De lockdown gaf ons tijd om na te denken,' legt Bart uit. 'Uiteindelijk hebben we beslist om ons concept te herdenken naar een online platform, een coronaproof alternatief voor de expo's. We contacteerden twintig artiesten en die waren meteen enthousiast. Sommigen van hen kenden we al, anderen leerden we via via kennen of spotten we op Instagram.'

Drempels verlagen

BuroMuro was geboren. Het plan van Bart en Jolijn is om twee grote collecties per jaar uit te brengen en die aan te vullen met tussentijdse collecties, waarvan zij het thema bepalen. 'Momenteel kan je op het platform de eerste grote collectie en de eerste thematische werken bewonderen. Het thema van de tussentijdse collectie is 'Reclaim', een knipoog naar het herontdekken van de natuur tijdens de voorbije maanden.'

De prijzen van de prints zijn bewust heel toegankelijk. 'We willen dat er zo min mogelijk drempels zijn voor geïnteresseerden om een print aan te schaffen,' is de redenering. Ook voor de deelnemende kunstenaars neemt het BuroMuro-platform drempels weg. 'Sommige ontwerpers en kunstenaars hebben wel een eigen webshop, maar om eruit te springen online is niet simpel. Je bent slechts een kleine zandkorrel in de uitgestrekte woestijn. Doordat wij een verzameling van kunst aanbieden, vergroot het bereik van de artiesten. Dat is de kracht van het collectief.'

Werk van Zinzi Moons, beschikbaar bij BuroMuro © Zinzi Moons/BuroMuro

Divers aanbod

In het aanbod vind je veel Belgische namen en ook enkele Europese kunstenaars. 'De achtergrond, leeftijd, geslacht, gender maakt ons niet uit tijdens het selecteren van deelnemende artiesten. Het is het werk dat telt. We vinden het net leuk om een diverse groep samen te brengen op één platform,' legt Bart uit. 'Elke artiest maakt werk exclusief voor BuroMuro. Kopers halen dus unieke prints in huis, die in gelimiteerde oplage worden gedrukt.'

In de toekomst zullen Bart en Jolijn zich volledig smijten op BuroMuro. 'Noen is verkocht en zal volledig worden overgenomen wanneer de horeca terug open mag. Jolijn studeert dit jaar af als interieurarchitect en we zijn klaar voor dit nieuwe avontuur. Van zodra het weer kan, willen we ook expo's organiseren met gezellige openingsavonden. Zo kunnen de kunstenaars elkaar beter leren kennen en kunnen potentiële kopers de prints in het echt zien. Dat is voor veel mensen toch nog een belangrijke factor vooraleer ze overgaan tot kopen.'

De BuroMuro community groeit intussen gezwind verder. 'We krijgen veel positieve reacties en aanmeldingen van artiesten. Dat doet ons veel plezier, daar doen we het immers voor.'

Op de website van BuroMuro lees je ook hun Manifesto, geïnspireerd door Ken Garland 'First Things First' manifesto. Alle ontwerpers op het platform ondertekenen dit manifest, waarin de design community wordt aangemoedigd niet te buigen onder de lokroep van bedrijven, louter aangestuurd door een financiële agenda. Designers zijn kunstenaars, die tijd en plaats moeten krijgen voor hun creativiteit.

