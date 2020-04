Vanuit België vertrokken of hier aangemeerd, sommige mensen beleven deze turbulente tijden niet vanuit hun vertrouwde thuisbasis. Hoe beïnvloedt dat hun manier van werken? Ontwerpers Pieter Maes en Noro Khachatryan vertellen.

Pieter Maes opereert vanuit Parijs: 'Ik focus me op wat ik wel nog onder controle heb'

De Belg Pieter Maes woont en werkt nu twee jaar in Parijs. Hij werkt aan sculpturale designobjecten waarbij hij rationele technieken combineert met intuïtieve vormen en materialen.

De Belg Pieter Maes woont en werkt nu twee jaar in Parijs. Hij werkt aan sculpturale designobjecten waarbij hij rationele technieken combineert met intuïtieve vormen en materialen. 'Parijs heeft altijd dichtbij gevoeld', vertelt de Antwerpenaar. 'Ik kwam sowieso een paar keer per jaar naar hier, zowel voor het werk als voor het plezier. Dankzij mijn stage bij de ontwerper Ora ïto heb ik hier een mooi netwerk uitgebouwd. In 2016 begon ik aan een reeks meubels voor het Hôtel National des Arts et Métiers en in 2018 verhuisde ik definitief''Ik wilde niet per se weg uit België, maar het was een kans die ik moest grijpen. Hier word ik meer uitgedaagd en geprikkeld, waardoor ik voel dat ik op verschillende vlakken kan groeien.' De exuberante huurprijzen en het gebrek aan een eigen wagen neemt Maes erbij. 'Die kleine ongemakken wegen niet op tegen de creativiteit die deze stad ademt.'Telewerken is voor de Antwerpse ontwerper niet nieuw. In de designsector is het praktisch niet altijd mogelijk om je klanten of partners in het echt te zien. In de vrijgekomen tijd werkt hij aan een aantal stukken in gips. 'Normaal gezien werk ik graag met experten die met hun savoir-faire tradities in ere houden. Nu focus ik me op alles wat ik wel nog zelf onder controle heb.'De afstand van het thuisfront is voor Maes niet echt een euvel. Zijn verhuis is voor hem vooral een verrijking. 'Vanuit Parijs sta je op twee uur in België. Dat is in andere landen een dagelijkse pendeltocht is. Er is ook geen tijdsverschil, ik voel me nog steeds verbonden met de mensen thuis. In Antwerpen heb ik achter de schermen mijn vormentaal verfijnd en een mooie basis gelegd, in Parijs kan ik nu buiten komen als mezelf.''Ik merk geen een verschil tussen mijn leven voor of na Parijs. Ik doe mijn ding, en vind wel een manier om me uit te drukken. Dat lukt vlotter hier. Respect voor de kunst en cultuur zit in het DNA van de stad. Dat is een heel dankbare omgeving om in te kunnen werken en experimenteren. Ook het licht en het klimaat is hier anders. De winters zijn hier even koud, maar in de lucht hangt er altijd een soort hoopvolle gloed.' Noro Khachatryan kwam 21 jaar geleden in België terecht om te studeren. Hij werkt aan objecten, installaties en interieurs waarin vorm, functionaliteit en architecturale invloeden samenkomen.'Ik kwam 21 jaar geleden in een nieuw land terecht. Ik was 17, niet te jong en niet te oud. Daardoor voel ik me ook echt Belg en Armeniër tegelijk. De basis voor mijn werk is gelegd in Armenië, maar de invulling is nadien in België gebeurd.' Die dubbele invloed merk je ook in zijn werk, waarin verschillende technieken elkaar aanvullen en verschillende materialen elkaar versterken. 'Ik ben pas recent voor de eerste keer naar Armenië teruggekeerd. Die reis was zo'n beetje als het weerzien met een oud lief. Het land heeft een onuitwisbare invloed op mijn leven gehad, maar soms is het beter om geen contact meer te hebben. Ik had ook geen zin om als toerist terug te keren.''In 2019 kreeg ik het voorstel om praktijklessen Object Design te geven in Tumo Studios in Yerevan, en dat was ideaal. Het was een goede reden om terug te keren, en ik kwam er terecht in een gelijkgestemde, creatieve omgeving. Het was heel leuk om het land op die manier te herontdekken. Confronterend, maar op een positieve manier. Uiteraard zijn er culturele verschillen tussen beide landen, maar ik merkte dat ik mij bij de twee kanten helemaal op mijn gemak voel.'Khachatryan hoopt dat deze crisis de sector dwingt om stil te staan bij de manier waarop er gewerkt wordt. 'Ik heb een dubbel gevoel bij de situatie. Net voor de lockdown bracht ik een stuk naar een galerij in Rotterdam voor een groepstentoonstelling. De expo kon nog doorgaan, maar de vernissage werd wel geannuleerd. Die dag liepen de eerste nieuwsberichten binnen. Dan stel je je vragen bij de relevantie van je werk. Ik besef dat design een belangrijk bijzaak is.' 'Is mijn werk echt Belgisch? Dat is een moeilijke vraag. Ik heb mijn carrière hier uitgebouwd, dus in die zin zeker wel. Het is moeilijk te zeggen of mijn werk er anders uitgezien zou hebben als ik in Armenië, de VS of ergens anders zou wonen. Ik vertrek vanuit mezelf. Mijn persoonlijkheid weegt zwaarder door dan de locatie waarop mijn werk tot stand komt.'