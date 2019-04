Design-icoon Dieter Rams: 'De grootste uitdaging voor ontwerpers? Minder dingen gebruiken'

Dieter Rams (87) is niet minder dan een god voor de meeste productdesigners. Naar aanleiding van een nieuw boek over zijn oeuvre lieten we Designer van het Jaar Frederik Delbart zijn designgoeroe een paar vragen stellen.

Dieter Rams (87) © BELGAIMAGE