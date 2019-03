Collectible: beurs brengt kunst en design dichter bij elkaar

Collectible focust exclusief op hedendaagse moderne designs. De beurs brengt verschillende internationale gerenommeerde galerijen en designers samen. Creativiteit en originaliteit staan hierbij centraal. Om het de potentiële verzamelaar nog makkelijker te maken, werden dit jaar ook vijftien ontwerpers geselecteerd die recent de schoolbanken verlieten. Kwestie van de hotshots van morgen meteen te kunnen spotten.

Afgestudeerd met hoge verzamelfactor. Zes jonge ontwerpers die je kunt ontdekken tijdens Collectible.

Stine Mikkelsen is een textielontwerpster, materiaalonderzoekster en experimenteel productdesigner uit Kopenhagen. Mikkelsen presenteert 'Luminous Shapes', twee lampen gemaakt van verbrijzeld graniet en vislijm, een composiet die ze ontwikkelde tijdens haar studies. 'Mensen vragen me vaak naar de functie van de objecten die ik maak. Maar van zodra je een lichtbron plaatst op eender welk materiaal of vorm, interpreteren ze het als lamp. Ik daag graag mensen uit op dat vlak.'

Nicolas Erauw is een kunstenaar uit Sint-Niklaas. Als laatstejaars aan het KASK raakte Erauw gefascineerd door metaalgieten en de verlorenwasmethode. Zijn Chair T-006 is een moderne interpretatie van deze twee oude ambachten. De onderdelen van de stoel worden net als kaarsen gedompeld en daarna via een gesloten mal in aluminium gegoten. '3D-printing, maar dan the old school way,' verklaart Erauw. Een proces dat makkelijk een paar weken duurt en enkel unicums oplevert.

Evan Fay uit Detroit, experimenteert graag met onregelmatige vormen en onconventionele zitmodules. Met Lawless creëerde hij een sculpturale stoel met neopreen schuimlinten die rond een zwart metalen frame zijn verweven. Zijn interpretatie van schoonheid en chaos in een gestructureerde samenleving.

De Nederlandse scheikundige Roxane Lahidji zoekt naar een nieuwe connectie tussen materialen en objecten uit ons dagelijks leven. Ze doet dit door nieuwe methoden van vormgeving te ontwikkelen. Roxane is constant op zoek naar de betekenis in patronen, vormen en texturen. Haar design focust op verloren, goedkope materialen die ze opnieuw tot leven brengt. Met Marbled Salts herontdekt ze zout opnieuw als duurzaam designmateriaal. Ze voegt hars toe om het design structuur te geven. Door de natuurlijke kleurverschillen in zout en het toevoegen van houtskool ziet het eindresultaat eruit als marmer.

De Nederlandse Maria Tyakina haar werk focust op de relatie tussen de mens en het object. Maria ontdekt innovatieve manieren om creatieve en onverwachte zintuigelijke ervaringen te ontwikkelen. Ze presenteert Bend Table, een stalen tafel zonder schroeven of lijm. Alle stukken van de tafel zijn met elkaar vergrendeld. De troebelheid van het oppervlak doet de tafel 'spelen' met licht, en zijn omgeving reflecteren.

Jonatan Nilsson is een product- en interieurdesigner uit Stockholm. Zijn focus ligt op de manier waarop dingen gemaakt zijn met nadruk op innovatie en een experimentele aanpak. Zijn ambitie is om complexe en expressieve dingen te maken. Hij wil in vraag stellen hoe wij de dingen als normaal ervaren. Zo maakte hij 'Tile lamp': een trapvormige lamp met tegels aan de zijkant en een lamp aan de bovenkant. De lampenkap op de bovenkant zorgt ervoor dat het licht uiteen spat als je de lamp aandoet. Het idee van de tegels is dat de lamp deel van een grotere tegelconstructie deel kan uitmaken.