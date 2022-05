Designbeurs Collectible lanceert vijfde editie: een greep uit het aanbod

Vandaag gooit de toonaangevende beurs Collectible voor de vijfde keer zijn deuren open. Drie dagen lang komen galerijen en designers vanuit alle hoeken van de wereld samen in het Brusselse Vanderborghtgebouw om hun werk in beperkte oplage te presenteren.

Collectible is sinds zijn begin een hoogtepunt binnen de internationale designwereld. Elk jaar opnieuw dient de beurs als platform om hedendaags, 21e-eeuws design in de spotlight te zetten.

Dit jaar werden meer dan honderd exposanten uitgenodigd. Op de lijst staan opkomende galerijen, ontwerpstudio’s, iconische huizen en instellingen, geselecteerd door internationale experten uit de designwereld. Tijdens deze speciale jubileumeditie pakt de organisatie ook uit met een nieuw onderdeel, The Editors, waarbij de focus ligt op innovatief en baanbrekend design.

Liefhebbers van hedendaags design kunnen in Collectible absoluut hun gading vinden. Wij sommen alvast vijf exposanten op die een bezoek aan Collectible waard zijn.

Galerie REVEL

Deze in Frankrijk gebaseerde galerij schijnt licht op minder bekende, opkomende artiesten uit het globale zuiden. Het aanbod is divers, ze cureren zowel werken van architecten als designontwerpers.

De expositie van Galerie REVEL tijdens Collectible wordt opgedeeld in twee onderdelen. Aan de ene kant vind je er werken van ontwerpers die aan de hand van een diepgaande technische kennis experimenteren met vormen, kleuren en perspectieven. Onder meer Zuid-Afrikaanse kunstenaar Jan Ernst de Wet stelt hier zijn ontwerpen voor, waarvoor hij inspiratie haalt uit de natuur. Zijn Womb Lamb doet bijvoorbeeld denken aan een Zuid-Afrikaans landschap.

Het andere onderdeel staat meer in het teken van het traditionele of culturele en hoe dat verwerkt kan worden in modern design.

Main, stand 8

© Jan Ernst & Galerie REVEL

Maarten De Ceulaer

Belgisch ontwerper Maarten De Ceulaer vult enkele collecties aan met nieuwe werken, die op de beurs gepresenteerd worden. Zijn Stained Glass lampenreeks wordt uitgebreid met onder meer een tafellamp. Het unieke en felgekleurde glas van de kap werd zoals de andere ontwerpen met de mond geblazen. Ter aanvulling op de Mutation Series ontwierp De Ceulaer een diepblauwe Mutation Chair, wat op de beurs een absolute eyecatcher is.

Bespoke, stand 2

© Jeroen Verrecht

LOMM Editions

Interieurarchitecte Léonie Alma Mason brengt werk uit gebaseerd op wat haar grootmoeder, bekende Franse ontwerpster Odile Mir, ontwierp in de jaren 70. De elegante en inventieve collectie bestaat uit lampen, stoelen en accessoires, zo gemaakt dat ze niet alleen mooi zijn voor het oog maar ook perfect functioneel. Door de afwisseling van simpele vormen met zachte kleuren en metalen frames wordt een minimalistische en eerder vrouwelijke look gecreëerd, trouw aan de stijl van Mir.

The Editors, stand 11

© LOMM Efitions

Mia Karlova

De Nederlandse galerij pakt uit met de presentatie van exclusieve nieuwe collecties van verschillende ontwerpers. Vooral Praags designer Vadim Kibardin trekt met zijn capsulecollectie Black Mirror, bestaande uit een coiffeusetafel en stoel, de aandacht. De reeks werd volledig gemaakt uit gerecycled karton en is onderdeel van Kibardins onderzoek naar het gebruik van papier in collectible design.

Main, stand 10

Muller Van Severen

Met spiegel– en lampenreeks FRAMES onderzoekt Belgisch ontwerpersduo Fien Muller en Hannes Van Severen hoe je metalen kan transformeren in design. Met het snijden en plooien van stalen platen wordt opening en diepte gecreëerd, waardoor een potentieel functionele ruimte ontstaat. De open en gesloten structuren worden geaccentueerd met lichtbronnen en kleuraccenten die het dieptegevoel versterken.

Bespoke, stand 6

© Muller Van Severen

Bekijk tijdens je bezoek zeker de scenografie, voor de gelegenheid ontworpen door Franse architect Paul Cournet. De grote lichtgroene schuimen blokken zijn gemaakt van gerecycleerde tennisballen. Na de beurs worden deze opnieuw herwerkt in nieuwe werken.

Collectible loopt nog tot 22 mei in het Vanderborghtgebouw aan de Schildknaapstraat 50 in Brussel. Tickets en meer informatie info kan je via deze link vinden.