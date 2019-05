Rode kinderlaarzen in de gang. Vlaggetjes in de tuin. Soms kunnen simpele voorwerpen ons simpelweg blij maken. "De wereld om ons heen kan ons helpen om een gelukkiger, vrolijker en gezonder leven te leiden", vindt designer Ingrid Fetell Lee.

Liefde en vriendschap. Genoeg geld om in je basisbehoeften te voorzien. Zelfinzicht en een optimistische houding. Voldoening in je dagelijkse bezigheden. Dat is waar we volgens sociale wetenschappers gelukkig van worden. Maar soms doet een vaas vol narcissen je glimlachen, of word je blij van je nieuwe vulpen -mét inktpot -, zeker als je er boodschappenlijstjes mee mag schrijven. En wat als je humeur instant verbetert van je portemonnee in pels, een rit op je Vespa of nagellak die bij je kledij past. Ben je dan oppervlakkig? Nee, stelt Ingrid Fetell Lee in haar boek Vrolijkheid. De verrassende kracht van alledaagse dingen om plezier en geluk te creëren. 'Gelukkig zijn, dat gaat over tevreden zijn op langere termijn. Vrolijkheid gaat over blij zijn in het hier en nu', legt ze uit in een TED-talk. 'In een cultuur waarin we allemaal geobsedeerd lijken door geluk, zien we vreugde misschien te vaak over het hoofd.'

...