Vers gewassen lakens, dat huladanseresje op je bureau of een nieuw blad aan een oude plant. Een niet-wetenschappelijke rondvraag op onze redactie leverde een reeks alledaagse dingen op waar de collega's blij van worden. Een fenomeen waar designer Ingrid Fetell Lee een boek over schreef. Ze houdt daarin een gepassioneerd pleidooi voor de herwaardering van vrolijkheid en plezier als leidraad voor het inrichten van je huis, garderobe en leven. Enkele tips.

Kleur doet leven

Jarenlang domineerden beige, grijs en zachte aardetonen interieurzaken en -bladen, en dus ook onze woonkamers. Muren in grijstinten en sobere meubels associëren we vaak met luxe en klasse. Kleur is iets voor de kinderkamer of de zomerbar, wegens frivool en lichtzinnig. Die trend lijkt te verschuiven. Maximalisme wint fans, zeker nu blijkt dat palmboombehang en oranje sofa's meer likes scoren op Instagram. Gelukkig, vindt Fetell Lee, want kleur is cruciaal als het over vrolijkheid in ons interieur gaat.

Je statement muur in Yves Klein Blauw in plaats van chocoladebruin schilderen is een optie, een zachtgroene in plaats van een beige sofa ook. Maar ben je nog wat chromofobisch, begin dan klein. Een toilet in botergeel, de binnenkant van een kast zachtroze verven, fuchsia bloembakken in de tuin, een vrolijk kussen op de sofa, een mok met rode stippen voor je koffie, een oranje sjaal bij je zwarte outfit, meer moet het soms niet zijn. Of neem een voorbeeld aan Paul Smith, die zijn jassen vaak een kleurrijke voering geeft.

Leestip Who's afraid of pink, orange and green, van Iris De Feijter en Irene Schapaert, uitgegeven bij Lannoo, verzamelt stijlvolle maar vooral kleurrijke interieurs. Ook Be Bold, Interiors for the Brave of Heart van Emily Henson zal je inspireren.

De juiste lamp

Het licht in een kamer met gele muren is anders dan dat in een kamer met witte muren, omdat felle kleuren het licht dat erop schijnt levendiger maken. We vergeten weleens dat dat principe ook andersom geldt. Zonlicht maakt alles warmer, tl-lampen maken alles kouder. Vandaag heb je de keuze uit een groot aanbod, en daarom is het goed om je lampen zorgvuldig uit te kiezen. Vervang lampen van meer dan 3.000 kelvin (de aanduiding voor de kleurtemperatuur van de lamp: hoe lager, hoe warmer) door lampen van minder dan 3.000 kelvin. De sfeer wordt in een klap een pak aangenamer.

. © Getty Images

Groen

We hebben het niet over de kleur, maar over de aanwezige planten in huis. We worden blij van natuur, of het nu een vurige bos rozen, een vogelkastje in de tuin, een hippe monstera-plant, palmbomenbehang of een foto van de stoere Dolomieten is. Een boeket - of het nu strakke tulpen dan wel chaotische veldbloemen zijn - zijn volgens Fetell Lee echt pleziermachines, wegens kleurrijk, geurrijk, uitbundig en een accent in onze leefomgeving.

Maak indrukken

We worden blij van plekken waar al onze zintuigen geprikkeld worden en waar we een rijkdom aan indrukken binnenkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan circussen, markten, tentoonstellingen of festivals. Maar je moet er de deur niet voor uit, stelt Fetell Lee. Je kunt ook zelf plekken creëren die een gevoel van overvloed oproepen. Daarom dat we zo van een muur vol kadertjes houden, of van een schoorsteenmantel vol snuisterijen en familiefoto's.

Gee's Bend Quilts © .

Hang slingers in je strijkkamer, zet alle vazen die je hebt op de kast in plaats van erin, kies een kleurrijk Marokkaans kleed voor op de vloer, hang een 'volwassen' mobile op, plak je koelkast vol foto's of magneten, of schaf jezelf een drankentrolley aan. Zet of hang in je gang een paar foto's op waar je blij van wordt en je zal elke keer glimlachen als je je huis binnenkomt.

Laat de ruimte fonkelen

De kroonluchter van je oma zou je vandaag waarschijnlijk niet meer in huis halen. Toch had je oma een beetje gelijk. Zo'n ouderwetse kroonluchter doet wonderlijke en vooral ook speelse dingen met licht. In de New Yorkse Metropolitan Opera doen de Starburst kroonluchters de hele ruimte fonkelen. Ze zijn zo populair dat de Met Opera Shop ze - duur - verkoopt. Ook zeer fonkelend, maar misschien niet iedereens smaak, is de klassieke discobal.

Doe aan knolling

Een werkwoord dat bedacht werd door een schrijnwerker in Frank Gehry's meubelwerkplaats, die elke avond zijn gereedschap op een mooie manier achterliet. Het betekent vergelijkbare voorwerpen zoals gereedschap of steentjes zo samenleggen dat ze een vierkant of een hoek van 90 graden vormen. Uit onderzoek blijkt dat we ons aangetrokken voelen tot complexe omgevingen die goed gestructureerd zijn, daarom dat ge-knolde spullen ons blij maken.

Een voorbeeld van knolling. © Foto R.V.

Things Organised Neatly of FlatLays hebben tonnen volgers op Instagram, en zijn prima inspiratie voor als je wil knollen op je bureau of in je keuken. Of doe zoals Fetell Lee en snij je geschilde appel mooi in partjes die je in een cirkel op je bord legt in plaats van ze in een kommetje te doen. Zo smaakt de appel eens zo lekker.

Neem de controle

Met je eigen woonkamer doe je helemaal wat je zelf wil, op bijvoorbeeld kantoor is dat niet zo. Toch zijn onze werkplekken vaak aan de duffe, kleurloze kant. Geen probleem, vindt Fetell Lee. Doe er in de mate van het mogelijke je eigen ding mee. Voeg een rode lamp, een weelderige plant of een aaibaar kussen toe.

Verras jezelf

Niets zo fijn als een aangename verrassing, hoe klein ook. Een lief briefje van de mens die je boterhammen gesmeerd heeft in je brooddoos aantreffen, het ticket van een leuk concert terugvinden in een handtas die je al even niet meer gebruikt hebt, iemand die wollen kleertjes heeft gebreid voor het standbeeldje op het plein... We worden nu eenmaal graag verrast. Volgens Fetell Lee kan je zelfs jezelf verrassen. Ze verstopt bijvoorbeeld graag aandenkens in haar jassen en tassen. Denk aan schelpjes, steentjes of postkaartjes. Die vindt ze dan een paar maanden later op een onverwacht moment terug. Melig, maar effectief.