Het Maritiem Station op de site van Tour & Taxis in Brussel heeft een prestigieuze Europese Erfgoedprijs gewonnen. De overdekte stad in wat ooit het grootste goederenstation van Europa was, is een van de winnaars in de categorie restauratie.

De winnaars zijn bekendgemaakt door de Europese Commissie en Europa Nostra, een pan-Europese federatie van ngo's op het gebied van erfgoed. De Europese Erfgoedprijzen worden daarom ook wel eens de Europa Nostra-prijzen genoemd.

Het Maritiem Station (Gare Maritime) is het resultaat van een renovatieproject waarbij het voormalige station omgebouwd is tot een 'urban hub' waar geïntegreerde werkplekken, evenementenruimtes, thematische winkels en een food hall hun plaats hebben. De renovatie gebeurde met respect voor de originele materialen en leidde tot een project dat uitblinkt in duurzaamheid.

. © GF

Het ontwerp gebeurde door Neutelings Riedijk Architecten, in samenwerking met Jan de Moffarts Architects en Bureau Bouwtechniek. Het hele project is in handen van Extensa Group.

De winnaars van de Erfgoedprijzen zijn geselecteerd door onafhankelijke jury's, samengesteld uit erfgoeddeskundigen van over heel Europa op basis van een evaluatie van de kandidaten die zijn opgegeven door organisaties en individuen uit 30 Europese landen. Komende herfst vindt de officiële prijsuitreiking plaats en zal ook de winnaar van de publieksprijs bekend worden gemaakt, net als de winnaars van de Grand Prix, die elk een bedrag van 10.000 euro zullen ontvangen.

In totaal ontvingen 24 projecten uit 18 landen een prijs, in de categorieën restauratie, onderzoek, bijzondere toewijding en educatie, training en bewustwording creëren.

. © GF

. © GF

. © GF

De winnaars zijn bekendgemaakt door de Europese Commissie en Europa Nostra, een pan-Europese federatie van ngo's op het gebied van erfgoed. De Europese Erfgoedprijzen worden daarom ook wel eens de Europa Nostra-prijzen genoemd. Het Maritiem Station (Gare Maritime) is het resultaat van een renovatieproject waarbij het voormalige station omgebouwd is tot een 'urban hub' waar geïntegreerde werkplekken, evenementenruimtes, thematische winkels en een food hall hun plaats hebben. De renovatie gebeurde met respect voor de originele materialen en leidde tot een project dat uitblinkt in duurzaamheid. Het ontwerp gebeurde door Neutelings Riedijk Architecten, in samenwerking met Jan de Moffarts Architects en Bureau Bouwtechniek. Het hele project is in handen van Extensa Group. De winnaars van de Erfgoedprijzen zijn geselecteerd door onafhankelijke jury's, samengesteld uit erfgoeddeskundigen van over heel Europa op basis van een evaluatie van de kandidaten die zijn opgegeven door organisaties en individuen uit 30 Europese landen. Komende herfst vindt de officiële prijsuitreiking plaats en zal ook de winnaar van de publieksprijs bekend worden gemaakt, net als de winnaars van de Grand Prix, die elk een bedrag van 10.000 euro zullen ontvangen. In totaal ontvingen 24 projecten uit 18 landen een prijs, in de categorieën restauratie, onderzoek, bijzondere toewijding en educatie, training en bewustwording creëren.