Dit is Waalse pronk: een vaas van Catteau

Waalse pronk van Charles Catteau.

Men heeft het altijd over de zware industrie van Wallonië, maar vergeet al snel dat deze regio ook belangrijk was voor de luxe industrie. Denk niet alleen aan Val Saint-Lambert, maar ook aan het bedrijf Boch Frères te La Louvière dat in de 20set eeuw prachtige keramiek op de markt bracht. Boch Frères was niet alleen actief in de productie van badkamer, keuken en eettafel keramiek, maar produceerde ook heel wat siergoed, interieuropsmuk.

Catteau .

Daarbij speelde de ontwerper Charles Catteau (1880 - 1966) een belangrijke rol. Hij werd geboren in Douai maar trok naar de Ecole Nationale de Céramique de Sèvres waar hij in 1903 afstudeerde als keramisch ingenieur. Vervolgens ging Catteau aan de slag bij de beroemde Manufacture National de Porcelaine de Sèvres. Maar een jaartje later, in 1904 trok hij naar de al even vermaarde porseleinfabriek van Nymphenburg. Zowel in Parijs als in Nymphenburg kwam hij in contact met de sierlijke art nouveaustijl.

Boch.

In 1906 werd hij dan aangetrokken door Boch Kéramis te La Louvière om er aan de slag te gaan, tot 1948, als art director. Hij maakte van Kéramis een bijzonder creatief atelier dat erg toonaangevend werd in de Dolle Jaren 20. Kéramis maakte internationaal furore met de sierlijke art deco keramiek van Catteau. Deze vaas is daarvan een puik voorbeeld! Je komt deze keramiek vrij veel tegen in ons land. Enkele jaren geleden struinde iedereen de rommelmarkten af op zoek naar "Catteau". Vervolgens schoten de prijzen de lucht in, zeker voor vazen met dieren op die soms voor enkele duizenden euro werden verkocht. Maar die tijd is alweer voorbij en een meer eenvoudige bloemendecors, zoals deze vaas, zijn al wat minder in trek. De waarde ligt rond de 200 euro. Al bij een redelijk bedrag voor een mooi stukje art deco!