De heilige berg van Japan

Made in Japan.

Uw sierschoteltje komt uit Japan en werd er net voor de oorlog vervaardigd. Hoe we dit zo zeker weten? Simpel: de Fuji of Fujiyama staat er op, de hoogste berg -een vulkaan natuurlijk- van het land, de heilige berg van de Japanners, prijkt aan de horizon! Dit is een van dé motieven van de Japanse kunst. Dit handbeschilderd bordje is eigenlijk niet in zuiver Japanse stijl. De stijl doet wat denken aan de beroemde houtsneden, maar het gaat om een Westerse versie. De waarde is niet zo hoog: 10 euro.