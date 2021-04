De eerste week met winkelen op afspraak is dramatisch verlopen voor de modehandelaars, zegt Mode Unie zondag in een persbericht. De federatie van de modewinkels spreekt van een gemiddeld negatief omzetcijfer van 58,4 procent in de week, vergeleken met een normaal verkoopjaar.

Het gemiddeld negatief omzetcijfer komt 'bovenop het nieuws dat modehandelaars het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht nu toch niet ontvangen', aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in het persbericht. 'De moed zakte de modehandelaars deze week compleet in de schoenen.'

De sectorfederatie wil dat de overheid de maatregel terugdraait. De federatie rekent er op dat het dubbel overbruggingsrecht toch wordt toegekend aan modehandelaars. Indien de overheid daar niet toe bereid is, wil Mode Unie steunmaatregelen om zelfstandige retailers te compenseren.

Onduidelijkheid

Mode Unie hield een enquête bij 372 respondenten. Daaruit bleek dat de eerste verkoopweek op afspraak, van zaterdag 27 maart tot en met zaterdag 3 april, bijzonder slecht geweest is. Tegenover de eerste drie weken van maart is de verkoop met nog eens 23,5 procent gedaald, klinkt het. In die weken lag de minverkoop gemiddeld op 34,9 procent.

'De verkoop op afspraak heeft er dus voor gezorgd dat het negatieve resultaat in maart, als gevolg van gebrek aan perspectief, weinig sociale contacten en blijvende sluiting van de horeca, opliep tot 58,4 procent.' Volgens Delanghe kunnen die negatieve cijfers in de rest van het seizoen niet meer worden opgehaald.

De federatie hekelt dat de maatregel een grote rem zet op de verkoop, hoewel een afspraak maken eenvoudig kan, vaak zelfs gewoon aan de deur. 'Shoppen kan in de ogen van de consument niet meer ongedwongen en velen hebben de perceptie dat er een aankoopverplichting vasthangt aan shoppen op afspraak, wat nochtans helemaal niet zo is. De onduidelijke en te late communicatie vanuit de overheid rond wat de betekenis van een afspraak nu precies was, heeft de onduidelijkheid bij consumenten nog versterkt', aldus Mode Unie.

Niet rendabel

Voor de verkoop van april verwachten de modehandelaars gemiddeld 56,1 procent minder omzet dan in 2019, voor de coronapandemie. Door de tegenvallende cijfers zien vele handelaars zich ook genoodzaakt om de openingsuren te beperken of zelfs de zaak te sluiten, omdat verkopen enkel op afspraak niet rendabel is, aldus nog Mode Unie.

De federatie wijst er ook op dat de negatieve cijfers een impact hebben op de tijdelijke werkloosheid. Gemiddeld geven de handelaars aan deze maand 47 procent van hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten. In februari lag dit percentage nog op 38 procent.

'We betreuren dat modewinkels opnieuw extra voorwaarden opgelegd krijgen die een rem zetten op de verkoop. Winkelen kon en kan veilig, besmettingen gebeuren voor minder dan 1 procent in winkels, dat was ook de conclusie van alle virologen en politici', zegt Delanghe. Mode Unie vraagt de consument om de handelaars te steunen door lokaal te winkelen. (Belga)

Het gemiddeld negatief omzetcijfer komt 'bovenop het nieuws dat modehandelaars het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht nu toch niet ontvangen', aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in het persbericht. 'De moed zakte de modehandelaars deze week compleet in de schoenen.'De sectorfederatie wil dat de overheid de maatregel terugdraait. De federatie rekent er op dat het dubbel overbruggingsrecht toch wordt toegekend aan modehandelaars. Indien de overheid daar niet toe bereid is, wil Mode Unie steunmaatregelen om zelfstandige retailers te compenseren. Mode Unie hield een enquête bij 372 respondenten. Daaruit bleek dat de eerste verkoopweek op afspraak, van zaterdag 27 maart tot en met zaterdag 3 april, bijzonder slecht geweest is. Tegenover de eerste drie weken van maart is de verkoop met nog eens 23,5 procent gedaald, klinkt het. In die weken lag de minverkoop gemiddeld op 34,9 procent. 'De verkoop op afspraak heeft er dus voor gezorgd dat het negatieve resultaat in maart, als gevolg van gebrek aan perspectief, weinig sociale contacten en blijvende sluiting van de horeca, opliep tot 58,4 procent.' Volgens Delanghe kunnen die negatieve cijfers in de rest van het seizoen niet meer worden opgehaald.De federatie hekelt dat de maatregel een grote rem zet op de verkoop, hoewel een afspraak maken eenvoudig kan, vaak zelfs gewoon aan de deur. 'Shoppen kan in de ogen van de consument niet meer ongedwongen en velen hebben de perceptie dat er een aankoopverplichting vasthangt aan shoppen op afspraak, wat nochtans helemaal niet zo is. De onduidelijke en te late communicatie vanuit de overheid rond wat de betekenis van een afspraak nu precies was, heeft de onduidelijkheid bij consumenten nog versterkt', aldus Mode Unie. Voor de verkoop van april verwachten de modehandelaars gemiddeld 56,1 procent minder omzet dan in 2019, voor de coronapandemie. Door de tegenvallende cijfers zien vele handelaars zich ook genoodzaakt om de openingsuren te beperken of zelfs de zaak te sluiten, omdat verkopen enkel op afspraak niet rendabel is, aldus nog Mode Unie. De federatie wijst er ook op dat de negatieve cijfers een impact hebben op de tijdelijke werkloosheid. Gemiddeld geven de handelaars aan deze maand 47 procent van hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten. In februari lag dit percentage nog op 38 procent. 'We betreuren dat modewinkels opnieuw extra voorwaarden opgelegd krijgen die een rem zetten op de verkoop. Winkelen kon en kan veilig, besmettingen gebeuren voor minder dan 1 procent in winkels, dat was ook de conclusie van alle virologen en politici', zegt Delanghe. Mode Unie vraagt de consument om de handelaars te steunen door lokaal te winkelen. (Belga)