Wie zaterdag voor het eerst in lange tijd opnieuw op een terras wil zitten, hoeft zich niet te registreren, blijkt uit het protocol dat de horecasector en de federale regering maandag hebben besproken. Ook reservatie is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Dat meldt VRT Nieuws.

Hier moet u wél rekening mee houden:

- U mag maximum met vier aan een tafel zitten, tenzij uw bubbel groter is.

- Tussen de tafelgezelschappen moet minstens 1,5 meter afstand worden gehouden.

- De terrassen sluiten om 22u, en mogen vanaf 8u openen.

- Alleen om naar het toilet te gaan of te betalen, mogen klanten de bars en restaurants betreden.

- Bestellingen worden aan tafel afgenomen.

- Zowel het personeel als de klanten moeten een mondmasker dragen, tenzij ze aan hun tafel zitten. Bij het personeel is een chirurgisch masker verplicht.

- Uitbaters worden aangemoedigd om zo veel mogelijk wegwerpmateriaal te gebruiken. Het gebruik van menu's of drankenkaarten wordt afgeraden.

- Muziek wordt beperkt tot maximaal 80 decibel.

- Terrassen moeten zeker aan één zijde volledig open zijn.

- In elke zaak houdt een covid-coördinator in de gaten of de regels worden nageleefd.

Hier moet u wél rekening mee houden:- U mag maximum met vier aan een tafel zitten, tenzij uw bubbel groter is.- Tussen de tafelgezelschappen moet minstens 1,5 meter afstand worden gehouden.- De terrassen sluiten om 22u, en mogen vanaf 8u openen.- Alleen om naar het toilet te gaan of te betalen, mogen klanten de bars en restaurants betreden.- Bestellingen worden aan tafel afgenomen.- Zowel het personeel als de klanten moeten een mondmasker dragen, tenzij ze aan hun tafel zitten. Bij het personeel is een chirurgisch masker verplicht.- Uitbaters worden aangemoedigd om zo veel mogelijk wegwerpmateriaal te gebruiken. Het gebruik van menu's of drankenkaarten wordt afgeraden.- Muziek wordt beperkt tot maximaal 80 decibel.- Terrassen moeten zeker aan één zijde volledig open zijn.- In elke zaak houdt een covid-coördinator in de gaten of de regels worden nageleefd.