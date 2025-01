Op citytrip in Genève: de beste adressen

In deze rubriek geeft Knack Weekend de beste adressen en tips voor een lang weekend weg. Deze keer delen we onze favorieten in Genève, de ideale tussenstop op weg naar de Zwitserse skigebieden.

Gastronomisch genieten

Voor een lunch of diner in een prachtig art-decokader is de Kiosque des Bastions , de brasserie in het hart van het gelijknamige park, een aanrader. Het gebouw dateert van 1882, de keuken is honderd procent van nu. De zaak is de hele dag open, van ontbijt tot diep in de nacht. Een aanrader is de uitgebreide brunch.

Promenade des Bastions 1, bastions.ch

Apéro in Kiosque des Bastions, in het gelijknamige park Park in Genève.



Onze favoriet? Sabi, in de hippe Carouge-wijk. In een intieme setting serveert een duo jonge chefs gerechten op gastronomisch topniveau, met interessante exotische accenten. Het adres krijgt bonuspunten voor de aantrekkelijke wijnkaart, een eigenzinnige mix van traditionele en natuurlijke wijnen.

Rue Jacques-Dalphin 31, 1227 Carouge. @sabi_restaurant



In dezelfde Carouge-wijk opende recent Tablard de deuren. De eigenaars droomden van een no-nonsensebar waar je met een groep vrienden kunt bijpraten bij een goed glas wijn en een smakelijk bordje kaas. Wat ons betreft zijn ze geslaagd in hun opzet.



Rue Saint-Joseph 26, 1227 Carouge. tablard.ch

No-nonsense tafelen bij Tablard.

Portie cultuur

Het Musée d’Art Moderne et Contemporain, beter bekend als MAMCO, biedt een gevarieerde collectie moderne en hedendaagse kunst. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd, maar er blijven tentoonstellingen te zien op verrassende locaties in de stad. Check de website voor het programma.

Rue des Vieux-Grenadiers 10, mamco.chhttps://mamco.ch/



Een andere aanrader is het Musée Ariana. Het bezoek aan de collectie keramiek en glas – meer dan 28.000 stukken – voelt als een reis doorheen de tijd. Het gebouw alleen al is een bezoekje waard en heeft de allures van een Italiaans paleis.

Avenue de la Paix 10, musee-ariana.ch

Wie geïnteresseerd is in geschiedenis mag het Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) in Plainpalais niet missen. Met meer dan 100.000 objecten en 300.000 boeken brengt dit etnografisch museum de wereldgeschiedenis in kaart. De recent vernieuwde tentoonstellingsroute neemt je mee op een reis van de Bosporus tot de verste uithoeken van Azië.

Boulevard Carl-Vogt 67, meg.ch/fr

Een bezoek waard

Bain des Pâquis is een instituut in Genève. Niet alleen om de interessante culturele evenementen die er worden georganiseerd, maar ook omdat het dé plek is waar locals in de zomer naartoe trekken voor een frisse duik in het meer. In de winter warm je daarna op in de sauna of hamam, en kom je op krachten bij een dampende pot fondue. Ze serveren hier een versie op basis van crémant, voor een luchtige twist.

Quai du Mont-Blanc 30, aubp.ch

Bains des Pâquis, zwemmen met de locals in het Meer van Genève. © Genève Tourisme, Gauvin Lapetoule

De internationale wijk in het noorden van de stad is de ideale plek voor een architectuurwandeling. De meer dan 200 internationale organisaties die een thuis hebben gevonden in Genève, waaronder de Verenigde Naties en het Rode Kruis, huizen vaak in indruk­wekkende panden. Het meest opvallende gebouw? De futuristische, geometrische structuur in glas en staal van het hoofdkantoor van Japan Tobacco Inter­national.

Rue Kazem-Radjavi 8

Architecturaal hoogtepunt: het hoofdkantoor van Japan Tobacco International. © AFP via Getty Images

