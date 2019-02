Wortel- en Merksplas-Kolonie maken kans op Europese Landschapsprijs

De Vlaamse jury looft beheerder Kempens Landschap om zijn 'integrale benadering van de landschapszorg' bij de twee projecten.

Wortel-Kolonie en Merksplas-Kolonie, allebei gelegen in het noorden van de provincie Antwerpen, ontstonden aan het begin van de negentiende eeuw als onderdeel van een ambitieus sociaal experiment waarbij arme stedelingen naar het platteland werden verhuisd. In een 'kolonie' konden ze een nieuw leven opbouwen door van de landbouw te leven en onderwijs te volgen. Later waren de kolonies specifiek gericht op landlopers.

In 1993 kwam er definitief een einde aan die werking en intussen zijn de locaties, die samen een gebied van zowat honderd hectare omvatten, herbestemd om wandelaars, rustzoekers en cultuurliefhebbers aan te trekken.

Vlaanderen mocht voor deze editie van de Europese Landschapsprijs een kandidaat kiezen om de Belgische eer te verdedigen. 'We zijn verheugd dat ons project uiteindelijk als Belgische kandidaat is uitgekozen', zegt gedeputeerde Kathleen Helsen van de provincie Antwerpen, die via Kempens Landschap de kolonies beheert. 'Bij Kempens Landschap zijn we allang overtuigd van het bovenlokaal belang van Wortel- en Merksplas-Kolonie. Bovendien is er de voorbije twintig jaar hard gewerkt om dit bijzondere landschap te versterken en open te stellen voor het publiek.'

De jury stelt onder meer dat in de twee voormalige kolonies 'nieuwe ontwikkelingen op een goede manier geïntegreerd zijn in het landschap en gebeuren met oog voor de draagkracht ervan'. Ook als het project de Europese Landschapsprijs niet zou winnen, wordt het opgenomen in de 'Landscape Award Alliance', een overzicht van inspirerende landschapsprojecten.