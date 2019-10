In de Oostenrijkse deelstaat Tirol wordt deze winter weer een rijverbod ingesteld gedurende 17 weekends en op feestdagen van 21 december tot 12 april.

De beperkingen gelden op wegen die als uitwijkwegen of sluipwegen gebruikt worden voor de files op de snelwegen, zo zei de Tiroolse gouverneur Günther Platter woensdag in Innsbruck. Volgens hem zijn de grenzen van wat draaglijk is voor de mensen, de natuur en de infrastructuur 'al ver overschreden'.

De rijverboden op de sluipwegen gelden ook op de twee kerstdagen, op nieuwjaarsdag, op Driekoningen en op paasmaandag 13 april.

De deelstaat Tirol had al van eind juni tot half september weekendrijverboden ingevoerd in het grotere gebied rond Innsbruck en in de districten Reutte en Kufstein. Die beslissing leidde al tot een juridisch geschil tussen Duitsland en Oostenrijk.

De nieuwe rijbeperkingen zijn van toepassing op verschillende wegen in de districten Kufstein, Reutte, Schwaz en Innsbruck-Land op zaterdag van 7 tot 19 uur en op zon- en feestdagen tussen 8 en 17 uur. De beperkingen gelden niet voor de verplaatsingen van buurtbewoners en voor mensen die hun vakantie doorbrengen in Oostenrijk.