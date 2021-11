Frankrijk verplicht mondmaskers in wachtrijen naar skiliften.

Als de nationale besmettingsgraad boven 200 gevallen per 100.000 inwoners gaat, zullen skiërs ook een geldige coronapas moeten voorleggen, zo heeft premier Jean Castex aangekondigd.

Volgens de premier moeten de maatregelen het mogelijk maken een volwaardig skiseizoen te organiseren. De vorige winter was erg moeilijk voor de Franse wintersportsector. De skiliften moesten toen sluiten wegens de corona-epidemie.

Mondmaskers zullen verplicht zijn in gondels, maar ook in wachtrijen buiten. Het zal ook verplicht zijn afstand te bewaren. Dat zal steekproefgewijs gecontroleerd worden. Eenmaal op de stoeltjeslift, mogen skiërs de maskers wel afdoen in openlucht. De regels moeten begin volgende week van kracht worden.

De voorbije dagen is de corona-incidentie in Frankrijk weer boven de grens van 60 gevallen per 100.000 inwoners gestegen. Als dat cijfer boven 200 zou gaan, zal voor skiliften ook de coronapas ingevoerd worden.

