In Zwitserland en het Duitse Beieren is het wintersportseizoen ondanks de coronapandemie goed gestart. Oostenrijk heeft dan weer een slecht begin van het seizoen meegemaakt, door de nieuwe lockdown begin december.

Oostenrijk rekent nu op februari. "Het optimisme is er weer", aldus Mario Gerber, toerismewoordvoerder in deelstaat Tirol. "Het extreme verlangen naar de wintervakantie is voelbaar", zei hij. De bezettingsgraad in de Tiroolse logies was ongewoon laag, behalve in de week van oudejaarsavond. Dat was ook het geval in de anders bij toeristen geliefde deelstaat Salzburg, zei woordvoerder Albert Ebner. De toerismesector was vooral niet te spreken over het sluitingsuur om 22 uur, aldus Gerber. Daardoor kwamen gasten en medewerkers laat samen buiten de restaurants, klonk het.

In Zwitserland zag het er anders uit. Het winterseizoen is algemeen goed gestart, aldus Verband Seilbahnen, de vereniging van Zwitserse kabelbanen. Zermatt, aan de voet van de Matterhorn, ontving tijdens de feestdagen zelfs meer gasten dan in de winter van 2019, voor de gezondheidscrisis.

In de gebieden Arosa, Davos en Sankt Moritz in het kanton Graubünden kwamen bijna evenveel gasten als voorheen. Daar moesten weliswaar verschillende restaurants de deuren sluiten omdat te veel medewerkers met het coronavirus besmet waren. De Duitse vereniging van kabelbanen en sleepliften VDS (Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte) zei ook zeer tevreden te zijn. "Eindelijk heerst weer leven op de pistes", aldus VDS-topman Matthias Stauch. Volgens hem is 99 miljoen euro verlies geleden tijdens het verloren seizoen 2020-2021. (Belga)

