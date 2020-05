Op het platform 'Welcome to My Garden' kan je zowel je eigen tuin aanbieden als een leuke campingspot zoeken in je buurt. 'Komende zomer reizen we waarschijnlijk in eigen land, dus we kunnen we maar beter de kansen grijpen die voor het rapen liggen', klinkt het bij initiatiefnemer Dries Van Ransbeeck (28).

Stel je tuin of wei ter beschikking via Welcometomygarden.be en/of ga op zoek naar een gratis kampeerplaats op het platform. Van zodra de maatregelen worden versoepeld, kan je hier gebruik van maken.

Dries Van Ransbeeck, algemeen coördinator bij Open Knowledge Belgium vzw, is gepassioneerd door open technologie en burgerinitiatieven. 'In de afgelopen jaren heb ik veel gekampeerd en onderweg bij mensen overnacht tijdens wandel- en fietsreizen. Ook vorig jaar tijdens mijn langste fietsreis tot nu toe, van Brussel naar Tokio, reisde ik op die manier' legt hij uit.

De voorbije weken waren de landsgrenzen toe en ontdekte Dries heel wat mooie wandelroutes in eigen land. 'Ik deed onderzoek naar zoveel mogelijk trage wegen in mijn buurt en heb ze in kaart gebracht. Ik ging ernaar op zoek tijdens wandelingen, maar ook online via OpenStreetMap.org. Mijn passie voor kleine verborgen wegen is alleen maar gegroeid. Zo kijk ik er ook erg naar uit om nieuwe regio's in eigen land te ontdekken en bij landgenoten in de tuin of wei te overnachten, van zodra de maatregelen het toelaten.'

Welkom in mijn tuin

Die passie voor een trage en bewuste manier van reizen wilde Dries delen. 'Het lijkt me de ideale gelegenheid om er met de fiets of rugzak op uit te trekken en ons eigen land beter te leren kennen. Aangezien drukke plaatsen best vermeden worden en wildkamperen niet toegelaten is in België, vroeg ik me af hoe we het op een laagdrempelige manier mogelijk kunnen maken om voldoende leuke plaatsen te vinden waar reizigers eenvoudigweg een tent kunnen opzetten. Zo kwam ik op het idee om een netwerk van burgers te verzamelen die hun eigen tuin of wei gratis ter beschikking stellen als een rudimentaire kampeerplaats aan trage reizigers. Zo zag het platform 'Welcome to My Garden' het levenslicht,' klinkt het. Op de website wordt er aan de hand van een kaart een overzicht geboden van alle burgers die deelnemen aan het initiatief. Van reizigers wordt er verwacht dat ze vooraf vragen aan de aanbieders of ze in hun tuin of wei mogen kamperen.

Het avontuur begint aan het einde van de paden die we al kennen

'De overnachtingsplekken op Welcome to My Garden kunnen het best worden vergeleken met bivakzones. Tenzij anders vermeld op het profiel van de aanbieder, gaat het om eenvoudige stukken gras zonder veel faciliteiten waar je je tent kan opzetten voor een nacht. 'Welcome to My Garden' wil aanvullend zijn op het bestaande netwerk van een zestigtal Belgische bivakzones, waar komende zomer ook veel kampeerders gebruik van zullen maken.'

Laat de auto staan

Op het platform lezen we dat het avontuur begint aan het einde van de paden die we al kennen. Om die weggetjes te ontdekken, vraagt de initiatiefnemer om de wagen thuis te laten: 'De trage manier van reizen sluit mooi aan bij de opzet van het initiatief. Tijdens de lockdown hebben we uitgebreid de tijd gehad om al wandelend of fietsend de trage wegen in onze buurt te ontdekken. Laat ons op dat elan doorgaan deze zomer door op een trage manier rond te reizen in eigen land. Milan Kundera omschreef het mooi in zijn boek Traagheid: "Hoe langzamer het gebeuren, des te intenser de herinnering. En omgekeerd: hoe sneller men leeft, hoe makkelijker men vergeet."'

Dries Van Ransbeeck, algemeen coördinator bij Open Knowledge Belgium vzw, is gepassioneerd door open technologie en burgerinitiatieven. 'In de afgelopen jaren heb ik veel gekampeerd en onderweg bij mensen overnacht tijdens wandel- en fietsreizen. Ook vorig jaar tijdens mijn langste fietsreis tot nu toe, van Brussel naar Tokio, reisde ik op die manier' legt hij uit. De voorbije weken waren de landsgrenzen toe en ontdekte Dries heel wat mooie wandelroutes in eigen land. 'Ik deed onderzoek naar zoveel mogelijk trage wegen in mijn buurt en heb ze in kaart gebracht. Ik ging ernaar op zoek tijdens wandelingen, maar ook online via OpenStreetMap.org. Mijn passie voor kleine verborgen wegen is alleen maar gegroeid. Zo kijk ik er ook erg naar uit om nieuwe regio's in eigen land te ontdekken en bij landgenoten in de tuin of wei te overnachten, van zodra de maatregelen het toelaten.'Welkom in mijn tuin Die passie voor een trage en bewuste manier van reizen wilde Dries delen. 'Het lijkt me de ideale gelegenheid om er met de fiets of rugzak op uit te trekken en ons eigen land beter te leren kennen. Aangezien drukke plaatsen best vermeden worden en wildkamperen niet toegelaten is in België, vroeg ik me af hoe we het op een laagdrempelige manier mogelijk kunnen maken om voldoende leuke plaatsen te vinden waar reizigers eenvoudigweg een tent kunnen opzetten. Zo kwam ik op het idee om een netwerk van burgers te verzamelen die hun eigen tuin of wei gratis ter beschikking stellen als een rudimentaire kampeerplaats aan trage reizigers. Zo zag het platform 'Welcome to My Garden' het levenslicht,' klinkt het. Op de website wordt er aan de hand van een kaart een overzicht geboden van alle burgers die deelnemen aan het initiatief. Van reizigers wordt er verwacht dat ze vooraf vragen aan de aanbieders of ze in hun tuin of wei mogen kamperen.'De overnachtingsplekken op Welcome to My Garden kunnen het best worden vergeleken met bivakzones. Tenzij anders vermeld op het profiel van de aanbieder, gaat het om eenvoudige stukken gras zonder veel faciliteiten waar je je tent kan opzetten voor een nacht. 'Welcome to My Garden' wil aanvullend zijn op het bestaande netwerk van een zestigtal Belgische bivakzones, waar komende zomer ook veel kampeerders gebruik van zullen maken.'Laat de auto staanOp het platform lezen we dat het avontuur begint aan het einde van de paden die we al kennen. Om die weggetjes te ontdekken, vraagt de initiatiefnemer om de wagen thuis te laten: 'De trage manier van reizen sluit mooi aan bij de opzet van het initiatief. Tijdens de lockdown hebben we uitgebreid de tijd gehad om al wandelend of fietsend de trage wegen in onze buurt te ontdekken. Laat ons op dat elan doorgaan deze zomer door op een trage manier rond te reizen in eigen land. Milan Kundera omschreef het mooi in zijn boek Traagheid: "Hoe langzamer het gebeuren, des te intenser de herinnering. En omgekeerd: hoe sneller men leeft, hoe makkelijker men vergeet."'