Mediterrane rijstschotel: kip met granaatappelsaus en pilav

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week op het menu: kip met granaatappelsaus, pilav en citrussalade.

Tip: Pilav is rijst die eerst wordt gebakken en pas daarna gegaard. Bak de rijstkorrels eerst goed aan in een pan en gaar de rijst vervolgens in een lekkere bouillon. Kies voor een langkorrelige of volkoren rijstsoort.

Voor 4 personen

4 kippendijen

2 el olijfolie

1 sjalot

2 tenen knoflook

3 cm gember

1 kl komijnpoeder

1 kl kaneelpoeder

1 kl paprikapoeder

200 ml kippenbouillon

100 ml granaatappelsap

Sap van 1 sinaasappel

2 el granaatappelmelasse (of balsamico)

Verse granaatappelpitten

Verse peterselie

Peper en zout

VOOR DE PILAV

200 g volkorenrijst

1 el olijfolie

1 kleine ui

1 kaneelstok

3 kardemompeulen

1 laurierblad

400 ml kippen- of groentebouillon

3 el rozijnen

2 el gehakte amandelen

VOOR DE SALADE

1 sinaasappel

1 roze pompelmoes

1 limoen

1 rode ui

2 el olijfolie

1 el honing

1 tl mosterd,

verse muntblaadjes

Peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Verhit de olijfolie in een grote braadpan op middelhoog vuur. Bestrooi de kippendijen met peper en zout en bak ze in 5 minuten goudbruin. Haal ze uit de pan en zet apart. Pel en snipper de ui, gember en sjalot. Fruit de sjalot en knoflook in dezelfde pan tot ze zacht zijn. Voeg komijn, kaneel en paprikapoeder toe en bak 1 minuut mee. Voeg de granaatappelmelasse toe. Leg de kip terug in een ovenschaal en overgiet met het kruidenmengsel, de bouillon, het granaatappelsap. Pers er de sinaasappel over uit. Zet de schotel 40 minuten in de voorverwarmde oven.

2. Spoel de rijst in koud water en laat uitlekken. Pel en snipper de ui en knoflook. Verhit de olijfolie in een pan en bak de ui glazig. Voeg de kaneelstok, het laurierblad, de kardemompeulen en de rijst toe. Bak kort tot de rijst glanst. Giet de bouillon erbij en voeg de rozijnen toe. Breng aan de kook, zet het vuur zachter en dek af. Laat 20 minuten zachtjes koken tot de rijst gaar is. Roer de gehakte amandelen erdoor voor een knapperige bite.

3. Pel de rode ui, snijd in ringen. Schil de sinaasappel en roze pompelmoes, en snijd ze in fijne schijfjes. Meng in een kom de olijfolie, honing, mosterd, zout en peper tot een dressing. Schik de sinaasappel, pompelmoes, limoen en rode ui in een schaal. Besprenkel met de dressing en garneer met verse muntblaadjes. Serveer de kip met de pilav, en de frisse citrussalade ernaast. Garneer de kip met extra granaatappelpitten en peterselie voor een feestelijke presentatie.

