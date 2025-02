Goed begonnen: 7 restaurants in Brugge voor een royaal ontbijt

Het is de belangrijkste maaltijd van de dag, en dat weten ze in Brugge ook. Op deze plekken kan je terecht voor een stevig, smakelijk ontbijt zoals koffiekoeken, pancakes, French toast of shakshuka. Zo begin je je Smakelijk Weekend in Brugge meteen goed.

1- Patisserie Van Mullem

Al jarenlang zijn de lekkernijen van Servaas Van Mullem een begrip in Brugge. Gelegen schuin tegenover de Stadsschouwburg is dit de ideale plek om snel een koffiekoek te scoren voor onderweg. Wie meer tijd heeft kan rustig genieten van een soep of een quiche in de knusse binnenruimte of op het zonnige terras – al is het daar wel vaak drummen voor een plekje.

Vlamingstraat 56, 8000 Brugge, patisserie-vanmullem.be/brugge. Weekend-voordeel: een gratis zakje palmiers bij aankoop van 15 euro in de zaal of voor 25 euro in het salon.



2- Boho Brunch

Voor een lekker lange brunch in ontspannen vakantiesfeer moet je bij Jochen en Dieter zijn. Tot in de late namiddag geniet je hier van een uitgebreid ontbijt, met luchtige pancakes en ovenverse boterkoeken. Het duo ontmoette elkaar tijdens hun carrière in de luchtvaart, een achtergrond die zich vertaalt in een bohemian interieur met invloeden van over de hele wereld. Aanrader voor wie moeilijk kan kiezen: de Boho Breakfast-formule, een royale selectie met alles erop en eraan.

Giststraat 3, 8000 Brugge, bohobrunch.be. Weekend-voordeel: bij bestelling van een ontbijtformule krijg je hier een glaasje cava.



3- Kaffee Kamiel

In deze zaak, vernoemd naar hun eerste zoontje, verwelkomen Alexia en Thomas je voor een heerlijke brunch. Het interieur is licht met industriële accenten. Op de kaart schitteren klassiekers zoals French toast, lasagne en caesarsalade, aangevuld met wekelijkse nieuwigheden.

Zilverpand 7, 8000 Brugge, kaffeekamiel.be



4- Sanseveria

Amerikaanse bagels met een bourgondische twist: zo omschrijft eigenaar Bert de keuken van Sanseveria. Voor hem moet een ontbijtplek aanvoelen als thuiskomen bij je grootmoeder: warm, ongedwongen en zonder pretentie. Deze no-nonsense bagelzaak past voor het perfecte plaatje, maar zweert bij gewoon goed eten in een huiselijke sfeer. De populairste bestelling? De Amanda-bagel, royaal belegd met zalm, avocado, dille, komkommer en een vleugje zwarte peper.

Predikherenstraat 11, 8000 Brugge, sanseveria.be



5- Blackbird

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Deze knusse vegan ontbijtplek is een oase van rust. Op het menu prijken ontbijtklassiekers in een plantaardig jasje: voedzame bowls, versgebakken lekkernijen en andere zoete verwennerijen. Alles wordt bereid met seizoensproducten en dagverse ingrediënten – puur, eerlijk en boordevol smaak.



Jan van Eyckplein 7, 8000 Brugge, blackbird-bruges.com



6- TouGou Fijnproeverij

Voor wie graag luncht als ontbijt is er TouGou, een lunchbar met een gedurfde keuken, waar chef Thibault Van Aerde zijn creativiteit de vrije loop laat. Na twaalf jaar een restaurant te hebben gerund in Frankrijk, streek hij neer in Brugge om een zaak te openen die de Franse sfeer tot in de puntjes belichaamt. Op het menu prijken verfijnde warme en koude delicatessen, van droge worst uit Lyon tot gegratineerde champagne-oesters. Bovendien komen alle wijnen en frisdranken rechtstreeks uit Frankrijk.

Smedenstraat 47, 8000 Brugge, tougou.be



7- La Muse De Marcel

Dit is een charmante eetgelegenheid in Brugge, gerund door het gepassioneerde duo Stefanie en Andy. Het restaurant biedt een uitgebreid menu met ontbijt, brunch en lunch. Gasten kunnen genieten van gerechten zoals granola- en chiabowls, diverse soepen, warme lunches, pasta’s, salades, wraps, pokébowls en desserts zoals bananenbrood en cheesecake.

Torhoutse Steenweg 364, 8200 Sint-Michiels, lamusedemarcel.be. Weekend-voordeel: een gratis shot bij een ontbijt.



