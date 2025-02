Resort op je bord: 10 Thaise gerechten

Wild van The White Lotus, maar zit een reis richting Koh Samui er niet meteen in? Met deze gerechten haal je dat Thaise eilandgevoel naar je keuken.

Het derde seizoen van de populaire serie laat – net zoals de vorige – touroperators overuren draaien en zet ditmaal Thailand bovenaan de kaart. Vliegschaamte, verlofschaarste of budgettaire beperkingen kunnen echter roet in het eten gooien bij het plannen van zo’n tripje. Een culinaire uitstap richting Zuidoost-Azië doet dat gelukkig niet. Met deze tien Thaise gerechten (en nee, geen pad thai) hou je vakantie in eigen keuken.

Tien voor Thais: 10 Thaise gerechten

1. Thaise gewokte kip met cashewnoten

Of zoals de Thai het noemen: kai pad med ma-muang. Chef Kenika van het Thaise restaurant Paaksoi geeft met deze kip uit de wok het geheim achter een van haar befaamde gerechten prijs.

Naar het recept

2. Thaise vis met gebakken knoflook en citroengras

Nergens ter wereld worden de culinaire mogelijkheden van de bowl zo benut als in Azië. Dit recept voor vis met gebakken knoflook houdt – zoals een echte Thaise chef betaamt – de smaken in balans.

Naar het recept

3. Mosselen Thai style van Boo Raan

Bereid je mosselen de eerstvolgende keer eens ‘Thai style’, naar het recept van Boo Raan in Knokke-Heist – volgens Michelin het beste Thaise restaurant in de Benelux, meteen goed voor een ster.

Naar het recept

4. Gestoomde vissoufflé met rode curry

Je meest kritische gasten omverblazen? Deze authentiek bereide hor mok pla, oftewel gestoomde vissoufflé met rode curry, is een succesnummer uit het culinaire repertoire van de Thai Paaksoi.

Naar het recept

5. Garnalen in kokosbouillon van Ottolenghi

Geïnspireerd op Zuidoost-Aziatische smaken, draait dit Ottolenghi-bordje om het opbouwen van een volle, diepe smaak, waarbij garnalenschalen zorgen voor een rijke, pittige bouillon. Voorzie geurige kokos- of jasmijnrijst, of simpele bruine rijst, voor erbij.

Naar het recept

6. Tom Kha Kai met sterren

De Franse sterrenchef William Ledeuil presenteert zijn versie van tom kha kai, op basis van een verrassende fusie van sint-jakobsnoten met kool en kafferlimoen. Een magische, hartversterkende maaltijdsoep.

Naar het recept

7. Kleverige loempia’s van Norman Musa

Zowel de Maleisische als de Thaise keuken is een smeltkroes van smaken, met invloeden uit onder meer China, India en de buurlanden. Buren Maleisië en Thailand zijn dan ook allebei even gek op de loempia. Chef Norman Musa tipt dit recept voot sticky Popiah goreng bersira.

Naar het recept

8. Gebakken rijst met groenten

Een van de talloze gerechten die je in de al even ontelbare Thaise streetfoodkraampjes kunt vinden, is gebakken rijst met groente, al dan niet gemengd met nog wat kip, vis of scampi’s, voor een gezonde lunch.

Naar het recept

9. Thaise chicken green curry

Even wokken en klaar: deze Thaise chicken green curry is een snelle manier om een voedzame maaltijd te koppelen aan puur vakantiegevoel.

Naar het recept

10. Thaise rode curry met rijstvermicelli en champignons

Nog een Thaise curry, maar dan op basis van rodecurrypasta en kokosmelk. Voeg er wat broccolini en shiitakes aan toe en je hebt een kruidig eenpansgerecht om mee op te scheppen.

Naar het recept

