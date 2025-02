Bar Misera uitgetest: ‘Zelden raakt een nieuwe zaak zo snel de grenzen van de perfectie aan’

Misschien heeft Nicolas Misera ondertussen geen introductie meer nodig. Wellicht weet iedereen wel hoe hij via de keukens van Guy Van Cauteren en Wout Bru in Cadzand belandde om daar gedurende vijf jaar AIRrepublic van Sergio Herman te leiden. Maar het is met Misera dat hij zichzelf status in het Vlaamse gastronomische landschap verschafte. Met een exclusief profiel en een focus op vis en zeevruchten was Misera vanaf dag één een schot in de roos. Nu krijgt Misera een klein broertje, Bar Misera. Een wat gezelligere, intieme versie van het restaurant met ruimte voor walk-ins en de gelauwerde sommelier Trésor Vets als gastheer.

De halve vitrages, tafels met marmerprint onder gedempt licht en een warm onthaal doen de grijze buitenwereld – het Antwerpse Nieuw Zuid – meteen vergeten. Ik ben voorlopig nog alleen, dus trakteer ik mezelf alvast op een kommetje beetgare wulken en, op aanraden van de sommelier, een glas petnat van chenin blanc uit de Loire. Geen funky bijsmaken, wel veel steenfruit en kweepeer. Heerlijk. Terwijl de zaak zich snel vult en de lege schelpen zich snel opstapelen, mag ik mijn gezelschap verwelkomen. Ook zij kan de schuimwijn appreciëren en samen storten we ons op de menukaart.



Beginnen doen we met de Plateau Misera. Een schotel vol kraakverse zeevruchten en bereide, koude visgerechten waarbij de crudo van coquilles en aardpeer een eerste keer de kunde van de keuken toont. Ook bij de aansluitende hapjes laat de keuken zich van haar beste kant zien met een flatbread met bieslook en ansjovis als uitblinker.

Met de hoofdgerechten slaagt de keuken erin om nog een niveau hoger te schakelen. De zuurdesemtoast met tomatencompote, kokkels en scheermessen en schuimige botersaus is helemaal in balans. Ook de uitgebeende kippendij met champignonsaus en fantastisch gepresenteerde kropsla is een voltreffer.

Bar Misera verbindt kwaliteit, luxe en oprechte gastvrijheid vlekkeloos. Zelden raakt een nieuwe zaak zo snel de grenzen van de perfectie aan.

