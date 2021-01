Vlaanderen heeft de strandbloemen aan de kust erkend als immaterieel erfgoed. Dat meldt erfgoedcel Kusterfgoed.

Tijdens de zomermaanden knutselen kinderen aan de kust papieren strandbloemen om ze daarna te etaleren en te verkopen op het strand in ruil voor schelpen. Die traditie krijgt nu een plaats op de Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Hoe de traditie van de strandbloemen is ontstaan, is onduidelijk. Het gebruik zou al sinds het interbellum van generatie op generatie worden doorgegeven en kreeg door het massatoerisme aan zee een boost. Tot op vandaag blijft de traditie populair bij de jeugd. Kinderen maken bloemen van papier en etaleren ze daarna op een toonbank van zand. De bloemen worden verkocht in ruil voor handjes schelpen. De knutseltechnieken en materialen, crêpepapier, houten stokjes en metaaldraad, bleven tot nu toe zo goed als ongewijzigd.

Voorzitter van Kusterfgoed Bart Plasschaert is blij met de erkenning. 'Doordat dit immaterieel erfgoed nu erkend is, kunnen we het beter bewaren voor de toekomst en doorgeven aan volgende generaties. Het brengt tijdens de zomermaanden heel wat kinderen samen. Het zorgt voor contact tussen kinderen en vakantiegangers uit binnen- en buitenland.'

In 2016 zette Kusterfgoed het immaterieel erfgoed al in de kijker met het project 'Strand in Bloei'. Kusterfgoed organiseerde toen workshops strandbloemen maken, vertelnamiddagen, een online fotowedstrijd en in de bibliotheken werd een kleurrijk papieren bloemenveld aangelegd.

