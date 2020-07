Ongerust dat de Spaanse streek waar je logeert van groen naar oranje of zelfs rood evolueert? Dan zijn dit vijf boeken waarmee je je angsten even vergeet omdat ze je echt meeslepen.

De klassieker

Waarschijnlijk heb je dit boek gewoon in de kast staan, en toch raden we je aan om het opnieuw vast te pakken. De Stad der wonderen van Eduardo Mendoza vangt Barcelona zoals maar weinig verhalen dat doen. Onze gids is Onofre Bouvilla, die het als plattelandsjongen wil maken in het boomende Barcelona ronde de vorige eeuwwisseling. Hij is amper 13 als hij in de stad aankomt. De manier waarop hij de kost verdient is niet altijd koosjer, maar zijn opgang is een fascinerende reis waarop je mensen als Mata Hari, Rasputin en Buffalo Bill tegenkomt. Hij heeft niet echt een vrolijke kijk op de wereld, onze Onofre, maar Mendoza maakt dat goed met schitterende beschrijvingen, ingenieuze verhaalwendingen en het recept voor het koken van een slang.

De spannendste

Voetbal is oorlog: buitenspel in Barcelona, het is niet echt een titel die vlot bekt. En toch werd dit boek van Manuel Vasquez Montalban in Spanje een echte bestseller. Privé-detective en gourmand extraordinaire Pepe Carvalho wordt door FC Barcelona ingehuurd omdat Jack Mortimer, een van hun duur gekochte Britse sterspelers bedreigd wordt. Ondertussen zit zijn teamgenoot Alberto Palacin op de bank met een blessure, terwijl zijn vrouw er met zijn kind vandoor is. In dit boek krijgen we de gore kant van Barcelona in de jaren '80 te lezen, wanneer de aankomende Olympische Spelen er voor zorgen dat de onpopulaire buurten plots wel zeer gewild worden en vastgoed, corruptie en de Catalaanse bourgeousie zeer goed samen blijken te gaan. Montalban was geen mooischrijver, en dit is geen vrolijk verhaal. Maar wel een heel goed boek, en dat is wat echt telt.

Ontroerend detail: FC Barcelona speelde een thuismatch de dag dat Montalban stierf, en hield voor de wedstrijd een minuut stilte voor de schrijver. Leuk detail: toen de Italiaanse thrillerauteur Camilleri een naam zocht voor zijn Siciliaanse detective, vond hij inspiratie bij Montalban. Hij plakte er gewoon een 'o' achteraan.

Manuel Vasquez Montalban, intussen overledenn © Getty Images

Het boek dat door Gabriel Garcia Marquez wordt aangeraden

Colometa van Mercè Roderoda is naar eigen zeggen Marquez's favoriete boek, de mooiste roman die na de Burgeroorlog in Spanje geschreven is, zelfs, en en ook het meest succesvolle boek ooit geschreven in het Catalaans. Natalia wordt door familie en vrienden en familie La Colometa geboemd, en op een feest op de Placa del Diamant wordt ze verliefd op een jongen met mooie ogen, Quimet. Het gezin heeft het niet makkelijk. Het land zit middenin een burgeroorlog, Quimet gaat naar het front en om haar twee kinderen te voeden gaat ze als schoonmaakster aan het werk. Meer dan dat is het verhaal niet, maar het is schitterend geschreven. Roderada's taal zal je doen duizelen.

De familiekroniek

Een grootse roman, dat vonden veel recensenten van Vaderland van Fernand Aramburu. In het fictieve dorpje San Sebastian leren we twee families kennen, en dan vooral twee vrouwen, ooit jeugdvriendinnen en hun zonen. Een daarvan zit een lange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de Baskische afscheidingsbeweging, de ander werd door die ETA omgebracht. Extremisme, nationalisme en loyaliteit lopen als een draad door het boek. Toch is het geen politieke roman, ook al gaat het wel degelijk over politiek. Wat Vaderland zo aangrijpend maakt zijn de complexe gevoelens, herkenbare personages en de erkenning dat alles ingewikkeld is en er geen eenvoudige oplossingen bestaan in deze wereld.

De solidairste

Almudena Grandes is een van Spanje's populairste en meest gelauwerde schrijfsters en terecht. Wie een idee wil hebben van hoe het is om eind van de vorige en begin van deze eeuw in Spanje te leven, kan een beroep doen op haar uitstekende boeken. In Kleine helden neemt Grandes ons mee naar een volksbuurt in Madrid waar de economische crisis lelijk huishoudt. Het leven is er een strijd, maar de solidariteit en mededogen van de mensen maken het draaglijk. Het is een warm, positief boek zonder zeemzoet of sentimenteel te zijn. Je zal het met plezier lezen.

